Běžné silonky dráždí pokožku i přírodu. České Božonky nabízejí řešení i pro atopiky

Díky použití zvláštní technologie s názvem Amni Soul Eco® se tyto punčocháče v přírodě rozkládají v průměru do pěti let. Zdá se vám to jako dlouhá doba? Není to nic oproti klasickým nylonovým silonkám, které v přírodě můžou přetrvat i 50 až 100 let. To znamená, že Božonky se oproti nim opravdu můžou rozložit deset- až dvacetkrát rychleji. Navíc tento proces může značně urychlit slané – např. mořské – prostředí. „Celý proces probíhá bez negativního dopadu na životní prostředí,“ dodává majitelka.