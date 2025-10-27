27. 10. Šarlota
Svůdná Nela Slováková na přehlídce v Bratislavě ukázala nový nos. A všechno ostatní

Nela Slováková na módní show v Bratislavě |
Foto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Influencerka Nela Slováková na bratislavské módní přehlídce zaujala luxusním spodním prádlem, skvělou formou i čerstvě upraveným nosem. Odvážné modely zvládla s lehkostí.

Nela Slováková se nikdy netajila tím, že ráda provokuje a posouvá hranice. Brněnská influencerka, která tráví hodiny v posilovně, se svou formou pravidelně chlubí fanouškům na sociálních sítích.

Na konci minulého pracovního týdne zazářila na módní show v Bratislavě, kde se objevila na přehlídkovém mole v luxusním spodním prádle. Předvedla nejen perfektně vypracovanou postavu, ale i nový nos, který si nechala upravit během nedávného zákroku. „Nos mi nikdy nepřekážel v mojí dokonalosti. Jen jsem si řekla, že proč nebýt ještě o kousek dokonalejší,“ napsala na svém Instagramu

ČTĚTE TAKÉ: Nela Slováková s partnerem budou hvězdy nové řady Výměny manželek

Partnerce MMA bijce Radka Roušala to na akci nesmírně slušelo – odvážné modely zvládla s jistotou profesionálky. V jednom z průsvitných outfitů dokonce odhalila víc, než by mnozí čekali.

Zdroj: Profimedia.cz, eXtra.cz

