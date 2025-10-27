Nela Slováková se nikdy netajila tím, že ráda provokuje a posouvá hranice. Brněnská influencerka, která tráví hodiny v posilovně, se svou formou pravidelně chlubí fanouškům na sociálních sítích.
Influencerka Nela Slováková na bratislavské módní přehlídce zaujala luxusním spodním prádlem, skvělou formou i čerstvě upraveným nosem. Odvážné modely zvládla s lehkostí.
Nela Slováková se nikdy netajila tím, že ráda provokuje a posouvá hranice. Brněnská influencerka, která tráví hodiny v posilovně, se svou formou pravidelně chlubí fanouškům na sociálních sítích.
Na konci minulého pracovního týdne zazářila na módní show v Bratislavě, kde se objevila na přehlídkovém mole v luxusním spodním prádle. Předvedla nejen perfektně vypracovanou postavu, ale i nový nos, který si nechala upravit během nedávného zákroku. „Nos mi nikdy nepřekážel v mojí dokonalosti. Jen jsem si řekla, že proč nebýt ještě o kousek dokonalejší,“ napsala na svém Instagramu.
Partnerce MMA bijce Radka Roušala to na akci nesmírně slušelo – odvážné modely zvládla s jistotou profesionálky. V jednom z průsvitných outfitů dokonce odhalila víc, než by mnozí čekali.