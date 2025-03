"Jsem těhotná," oznámila Slováková po pár měsících vztahu. Za podrobnosti zaplatíte

Novinku dvojice oznámila v podcastu Slovákové, který je možné si poslechnout na placené platformě. "Teď jsme se vrátili z Bali a máme takový společný překvapení, jsem těhotná," říká Slováková, která během celého pořadu vrhala zamilované pohledy na svého mladšího partnera. "Byl jsem překvapenej, šťastnej a říkal jsem si 'no jo no, už nejsme nejmladší, tak all in'," doplnil ji Roušal s tím, že se na rodinu moc těší.