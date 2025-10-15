16. 10. Havel
Andílci z minulosti: jak vypadaly přehlídky Victoria’s Secret od 90. let po dnešek

Victoria's Secret Angel Lindsay Ellingson
Victoria's Secret Angel Lindsay Ellingson
Daniela Straková
Když se v 90. letech poprvé rozsvítila světla nad přehlídkou Victoria’s Secret, málokdo tušil, že z ní vznikne globální fenomén. Jak se zrodili ikoničtí andílci a jak se za ta léta přehlídka spodního prádla proměnila?

V srpnu 1995 se v newyorském hotelu Plaza jako první po molu prošla americká modelka a herečka Stephanie Seymourová. Jednalo se o poměrně komorní záležitost, pouhou ukázku spodního prádla. Na Valentýna následujícího roku už byl o tuto show podstatně větší zájem a netrvalo až tak dlouho, než se z přehlídek Victoria’s Secret stal fenomén, který znali nejen módní nadšenci.

Victoria's Secret
Victoria's Secret

Andílci jsou zpět! Victoria's Secret se diverzita nepovedla, sází na jistotu

Móda a krása

Poprvé byla přehlídka přenášena v televizi až v roce 1999, kdy byla vysílána během Super Bowlu a následně i na internetu, což přitáhlo více než dva miliony diváků. Netrvalo dlouho a tato módní přehlídka se stala nejvyšší metou kariéry světových topmodelek. Být totiž vybrána jako modelka Victoria’s Secret znamenalo, že jste se dostala až na vrchol modelingového světa. „Andílci nebyly jen krásné ženy – měly dokonalé proporce, charisma a schopnost přenést na molo eleganci s trochou nadsázky a velkou dávkou sex-appealu.

Po mole kráčely tehdy populární modelky devadesátých let jako Naomi Campbellová a Veronica Webbová. I když šlo tehdy spíše o módní akci pro omezený okruh diváků, přehlídka rychle získala mediální pozornost a stala se začátkem fenoménu, který brzy obletěl celý svět.

Není divu, že si Victoria’s Secret během let vydobyla reputaci značky, která přitahuje nejikoničtější modelky světa, mezi nimi Adrianu Limu, Gisele Bündchenovou, Tyru Banksovou či Heidi Klum, včetně těch českých jako Karolína Kurková, Daniela Peštová a Eva Herzigová.

Opatrné začátky

V devadesátých letech začínaly přehlídky Victoria’s Secret s podstatně jednoduššími modely. Supermodelka Karen Mulderová v roce 1997 na molu předvedla chlapecké boxerky a saténový župan a jednalo se o docela jednoduchý, praktický model.

Supermodel Karen Mulder wears a Signature round-1 boxing boy short with satin boxing robe during the Victoria's Secret 1997 Spring Revelations Fashion Show in New York 04 February.,Image: 17437297, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: TIMOTHY A. CLARY / AFP / AFP / Profimedia
Foto: Profimedia
