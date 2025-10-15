V srpnu 1995 se v newyorském hotelu Plaza jako první po molu prošla americká modelka a herečka Stephanie Seymourová. Jednalo se o poměrně komorní záležitost, pouhou ukázku spodního prádla. Na Valentýna následujícího roku už byl o tuto show podstatně větší zájem a netrvalo až tak dlouho, než se z přehlídek Victoria’s Secret stal fenomén, který znali nejen módní nadšenci.
