Letošní Victoria’s Secret Fashion Show se nesla ve znamení odvahy, fantazie a inkluzivity. Historicky poprvé otevřela přehlídku těhotná modelka Jasmine Tookesová, čímž značka podtrhla, že krása a mateřství mohou jít ruku v ruce. Sestry Hadidovy zazářily v ikonických outfitech, zatímco show od PINK přinesla mladistvou energii, Black Tie část okouzlila večerní elegancí a Magic Hour pak nabídla romantiku západu slunce v každém detailu.
Pro tuto značku přehlídka není jen módní událostí, ale multižánrovým vizuálním spektáklem, který spojuje tradici, inovaci a oslavuje různorodost.
