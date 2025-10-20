20. 10. Vendelín
Těhotná modelka, sestry Hadidovy a parádní show. Victoria's Secret jako nikdy předtím

Victoria's Secret Fashion Show 2025 - Runway
Victoria's Secret Fashion Show 2025 - RunwayFoto: Getty Images North America
Victoria's Secret Fashion Show 2025 - Runway
Victoria's Secret Fashion Show 2025 - RunwayFoto: Getty Images North America
Daniela Straková
Daniela Straková

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 přinesla historické okamžiky i vizuální lahůdky. Poprvé přehlídku otevřela těhotná modelka, sestry Hadidovy zazářily v ikonických outfitech a jednotlivé segmenty nabídly rozmanité a poutavé pojetí módy. Zdá se, že značka letos vsadila vše, aby přehlídku, která byla od roku 2018 poněkud ztracená, vrátila na vrchol módního světa.

Letošní Victoria’s Secret Fashion Show se nesla ve znamení odvahy, fantazie a inkluzivity. Historicky poprvé otevřela přehlídku těhotná modelka Jasmine Tookesová, čímž značka podtrhla, že krása a mateřství mohou jít ruku v ruce. Sestry Hadidovy zazářily v ikonických outfitech, zatímco show od PINK přinesla mladistvou energii, Black Tie část okouzlila večerní elegancí a Magic Hour pak nabídla romantiku západu slunce v každém detailu.

Pro tuto značku přehlídka není jen módní událostí, ale multižánrovým vizuálním spektáklem, který spojuje tradici, inovaci a oslavuje různorodost.
Podívejte se do galerie.

Křídla snů

Každý krok po molu je jako malý příběh, kde se elegance snoubí s odvahou a každý detail outfitu přináší nové překvapení.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 - Runway
Foto: Getty Images North America
