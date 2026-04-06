Koupit si stahovací prádlo se může na první dobrou jevit jako naprostá banalita. Opak je ale pravdou a mnoho žen v tomto ohledu stále tápe. Většina se navíc při výběru stahovacího prádla dopouští základní chyby: vybírají si kousky podle své běžné konfekční velikosti, aniž by zohlednily aktuální stav své postavy, nebo se snaží „vejít“ do menšího čísla v naději na výraznější efekt. Podle Zdeňky Sahulové, brafitterky (specialistka na výběr spodního prádla), by však prvním krokem mělo být precizní měření. „Ženy by měly především znát svou správnou aktuální velikost. Než si prádlo vyberu, je dobré se přeměřit a dle toho zvolit velikost,“ radí odbornice. U každého produktu by měla být uvedena tabulka velikostí, která by měla být pro nákup směrodatná, protože právě tato pomůcka zákaznicím nejlépe pomůže najít ten správný kus. Pro ty, které si přesto nejsou jisté, existují specializované poradny, kde s výběrem pomohou profesionální brafitterky.
Stahovací prádlo umí zázraky. Specialistka radí, jak vybrat správnou velikost i typ pro vaši postavu
Vypadat dokonale v přiléhavých šatech, zamaskovat problematické partie nebo se prostě jen cítit pevněji a sebevědoměji – to jsou hlavní důvody, proč se stahovací prádlo stalo nepostradatelnou součástí šatníku moderní ženy. Podle jakých kritérií vybírat tak, aby dokonale padlo, či jaký typ stahovacího prádla je naprostý základ, vysvětlí specialistka na výběr spodního prádla Zdeňka Sahulová.
Koupit si stahovací prádlo se může na první dobrou jevit jako naprostá banalita. Opak je ale pravdou a mnoho žen v tomto ohledu stále tápe. Většina se navíc při výběru stahovacího prádla dopouští základní chyby: vybírají si kousky podle své běžné konfekční velikosti, aniž by zohlednily aktuální stav své postavy, nebo se snaží „vejít“ do menšího čísla v naději na výraznější efekt. Podle Zdeňky Sahulové, brafitterky (specialistka na výběr spodního prádla), by však prvním krokem mělo být precizní měření. „Ženy by měly především znát svou správnou aktuální velikost. Než si prádlo vyberu, je dobré se přeměřit a dle toho zvolit velikost,“ radí odbornice. U každého produktu by měla být uvedena tabulka velikostí, která by měla být pro nákup směrodatná, protože právě tato pomůcka zákaznicím nejlépe pomůže najít ten správný kus. Pro ty, které si přesto nejsou jisté, existují specializované poradny, kde s výběrem pomohou profesionální brafitterky.
Největší mýtus: Menší = lepší
Jedním z nejčastějších omylů, se kterými se Sahulová ve své praxi setkává, je představa, že pro lepší vytvarování postavy je nutné koupit si prádlo o číslo menší. Toto přesvědčení je však podle ní naprosto mylné. „Je to opravdu omyl. Stahovací prádlo si vybírejte dle vaší aktuální velikosti,“ zdůrazňuje. Pokud zvolíte příliš malé prádlo, výsledek bude opačný, než zamýšlíte. Prádlo se bude nepříjemně zařezávat, vytvářet nevzhledné „přetékající“ partie a především způsobí značné nepohodlí. Existuje přitom velmi jednoduchý trik, jak poznat, že vám prádlo skutečně sedí: musíte se v něm cítit komfortně a mít možnost dobře a volně dýchat. Pokud je prádlo extra nepohodlné, je to jasný signál, že máte špatnou velikost nebo typ.
Materiál jako základ úspěchu
Kvalita stahovacího prádla se pozná podle preciznosti střihu a celkového zpracování. Srdcem každého takového kousku je elastan – prvek, který zajišťuje kýžené stažení a tvarování. Tento materiál se nejčastěji kombinuje s umělými vlákny, jako jsou polyester či polyamid, která zaručují trvanlivost a pevnost prádla. Pokud však hledáte kousky pro celodenní nošení, doporučuje Zdeňka Sahulová poohlédnout se po kombinacích s přírodními materiály. „Dá se také kombinovat s bavlnou či bambusem. Tam je většinou míra stažení lehká, ale pro celodenní nošení ideální,“ vysvětluje. Tyto materiály jsou prodyšnější a příjemnější na tělo při delším kontaktu s pokožkou.
Jak vybrat prádlo pro konkrétní typ postavy?
Každá žena je unikát – má jinou postavu a jiné potřeby. Specialistka proto doporučuje vybírat prádlo cíleně podle toho, kterou partii chcete upravit.
- Bříško a pas: Pro tyto partie jsou naprostou klasikou stahovací kalhotky s vysokým pasem. Jsou k dostání v různých mírách stažení – od lehké pro jemné vyhlazení až po silnou pro výrazný efekt. Pro ty, které chtějí pas skutečně pevně zformovat, je vhodnou volbou korzet.
- Boky a stehna: Pokud je vaším cílem opticky zmenšit spodní partie, ideální volbou jsou stahovací kalhotky s nohavičkou nebo body s nohavičkou.
- Plnější stehna: Pro ženy s tímto typem postavy mají nohavičkové modely i další praktický přínos. „Zároveň zabrání nepříjemnému tření stehen při chůzi,“ podotýká Sahulová.
- Zvýraznění zadečku: Stahovací prádlo nemusí jen zmenšovat. Existují modely s push-up efektem, které zadeček krásně vyhladí a zároveň zvýrazní jeho přirozený a svůdný tvar.
Speciální příležitosti vyžadují speciální řešení
Výběr prádla pod společenské šaty je disciplína sama o sobě. Pod přiléhavé modely Sahulová jednoznačně doporučuje stahovací šaty, které dokážou krásně a plynule vyhladit celou siluetu těla, aniž by vytvářely nechtěné linie v polovině trupu. U šatů s hlubokými výstřihy nebo odhalenými zády je třeba být obezřetnější. „Hluboký výstřih ničemu nevadí, pokud stahujeme bříško a máme kalhotky s vysokým pasem, neměly by být vidět,“ uklidňuje odbornice. U odhalených zad je však nutné prádlo s šaty předem vyzkoušet, aby s modelem dokonale ladilo a nikde nevyčnívalo. Obecně platí, že pro speciální modely by se mělo prádlo vybírat a zkoušet s dostatečným předstihem. Není totiž nic horšího než špatně padnoucí a vyčuhující prádlo z krásné večerní róby.
Letní horka a celodenní nošení
Mnoho žen se stahovacího prádla v létě obává kvůli horku. Podle Sahulové je však řešením volba správného materiálu. „V létě je lepší volit prodyšné a savé materiály, takže ideálním prádlem je to, které kombinuje stahovací efekt s prodyšnými vlastnostmi,“ vysvětluje. Většinou se jedná o kombinace s lehčí mírou stažení, která je pro horké dny snesitelnější. Otázka, zda se dá stahovací prádlo nosit celý den, je velmi individuální. „Obecně platí pravidlo, že když máte správnou velikost, stahovací prádlo by vás nemělo nijak omezovat,“ říká Sahulová. Pro běžné denní nošení pod kalhoty doporučuje stahovací kalhotky s lehkou mírou stažení, pod sukně pak opět ty s nohavičkou kvůli komfortu při chůzi.
Údržba: Jak nezničit svou investici
Kvalitní stahovací prádlo není levná záležitost, a proto si zaslouží správnou péči, aby si dlouho udrželo svůj tvar a funkčnost. Nepřítelem číslo jedna je vysoká teplota, která ničí elastická vlákna. „Ideální je ho prát při velmi mírné teplotě, aby se neporušila vlákna elastanu,“ radí brafitterka. Zároveň přidává jedno zásadní varování: „Rozhodně nikdy nedávat do sušičky“. Právě v sušičce prádlo nejčastěji ztrácí svou schopnost stahovat.
Základní výbava: Co by nemělo chybět žádné ženě
Pokud se stahovacím prádlem teprve začínáte a chcete pro začátek investovat do jednoho univerzálního kusu, Zdeňka Sahulová má jasné doporučení: klasické stahovací kalhotky s vysokým pasem. Tyto kalhotky jsou podle ní nejuniverzálnějším kouskem, protože stáhnou boky, zadeček a hlavně bříško, a každá žena je využije pod nejrůznější druhy oblečení. A co se týče barvy? Stejně jako u klasického spodního prádla by i zde měla vyhrát praktičnost. „Nejideálnější barvou je béžová či tělová, kterou obléknete pod různobarevné oblečení,“ uzavírá specialistka. Tělová barva je totiž pod oblečením nejméně nápadná a zajistí, že pozornost zůstane na vašem outfitu a vaší skvěle vytvarované postavě, nikoliv na tom, co máte pod ním.
Zdroj: Autorský článek