Automatická pračka je velkým žroutem energie i vody, kdy na jeden cyklus spotřebuje průměrně 50 litrů vody. Klíč k úspoře tak leží v tzv. tarifech podle doby spotřeby (TOU), které mnoho dodavatelů využívá a při kterých se cena elektřiny v průběhu dne mění.
Kdy je nejvhodnější čas na praní? Díky správnému načasování můžete ušetřit balík za energie
Snad každá hospodyňka hledá cesty, jak snížit náklady za vedení domácnosti. Jednou z nich je například vědět, kdy je ten nejlepší čas zapnout pračku se špinavým prádlem. Protože pračka patří mezi energeticky náročné spotřebiče, její používání ve vhodnou dobu může pomoci výrazně snížit spotřebu elektřiny a tím i částku na účtech za energie.
Pozor na večerní špičku
Většina lidí pere ve všední dny mezi 16. a 19. hodinou, tedy hned po návratu z práce. To je však z pohledu peněženky ta nejhorší doba, protože poptávka po elektřině vrcholí – rodiny vaří večeři, sledují televizi a zapínají různé spotřebiče, což vede k nejvyšším sazbám za jednotku energie. Vyhýbání se těmto špičkám může vést k výrazným úsporám, aniž byste museli slevit z výkonu spotřebiče.
Ideální čas praní se může lišit podle tarifu a ročního období
U běžného domácího tarifu (fixní cena nebo denní/noční sazba) se cena elektřiny většinou nemění podle denní doby nebo ročního období. Ovšem u dynamických tarifů (spotové ceny) se cena elektřiny mění během dne i podle sezony. Obecně platí: v létě bývá levnější prát brzy ráno, v zimě bývá levnější prát mimo večerní špičku. Přesné hodinové ceny elektřiny je nejlepší sledovat u svého poskytovatele energie.
Tři kroky k maximální úspoře
Kromě správného načasování můžete své účty zkrotit i dalšími návyky:
- Perte ve studené vodě: Ohřev vody tvoří přibližně 90 % veškeré energie spotřebované během pracího cyklu. Snížení teploty (např. 30 °C místo 60 °C) vody má tedy na účty okamžitý dopad.
- Využijte plnou kapacitu: Místo několika menších dávek prádla v průběhu dne, které vás mohou nechtěně posunout do drahých časových pásem, perte raději jednu nebo dvě plné pračky v optimálním čase.
- Sušte ekologicky: Pokud to počasí dovolí, sušte prádlo venku na slunci místo v sušičce. Nejenže tím ušetříte, ale také prodloužíte životnost svého oblečení.
Změna pracích návyků je tedy jednoduchým krokem, který s pomocí chytrých elektroměrů nebo prostého plánování přinese viditelné výsledky ve vašem rodinném rozpočtu.