22. 3. Leona
-- °C
Bílé tričko a džíny jsou nesmrtelná klasika, která nikdy nezklame. Naučte se je nosit pokaždé jinak

Bílé tričko a džíny
Foto: Shutterstock
Bílé tričko a džíny
Bílé tričko a džínyFoto: Shutterstock
Petra Holakovská
Petra Holakovská

V módě existují trendy, které zazáří a zmizí. Ale pak je tu bílé tričko a džíny – absolutní ikona, která by neměla chybět v žádné skříni. Tato zdánlivě prostá kombinace představuje univerzální základ šatníku, který vás podrží při ranním shonu i během elegantního večera. Zjistěte, jak tento nadčasový kousek ovládnout s lehkostí a jak mu dodat svůj vlastní unikátní „twist“.

Najít dokonalé bílé tričko se může zdát jako snadný úkol, ale každá milovnice módy potvrdí, že jde o hledání svatého grálu. Výběr je široký – od dostupných klasik značek až po luxusní minimalistické kousky. Klíčem k úspěchu je podle módních znalců ale uvědomit si, jaký dojem chcete vyvolat.

Jarní trendy
Jarní trendy

Průvodce jarní sezonou: Jak kombinovat stylové svršky od prošívaných bund po nadčasové kabáty

Hledání toho pravého

Pokud milujete moderní oversized look, sáhněte po tričku v tzv. „boxy střihu s rukávy, které sahají těsně nad lokty. Pro ty, které preferují ženskost a chtějí nechat vyniknout postavu, je ideální volbou cropped bílé tričko, které skvěle doplňuje džíny s vysokým pasem. Nejdůležitější však je, abyste tričko nosila vy, nikoliv ono vás. Musíte v něm působit sebevědomě a přidat mu svůj vlastní „twist – například výraznou bundu ledabyle přehozenou přes ramena.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dior představil sako, které bude hitem letošního roku: Lichotí každé postavě a je symbolem luxusu

Bílé tričko a džíny
Bílé tričko a džíny jsou naprostým základem šatníku.
Foto: Shutterstock
7 způsobů, jak tričko stylizovat podle světových trendů

Bílé tričko už dávno není jen záležitostí víkendového odpočinku. Pokud víte, jak na to, můžete tento basic kousek oblečení povýšit na zcela novou úroveň:

  1. S džínovou maxi sukní: Tato kombinace je hitem sezóny. Pro sofistikovanější vzhled přidejte rozepnutou pruhovanou košili a elegantní mokasíny.
  2. Pod oblekem: I v nejformálnějším prostředí může bílé tričko vypadat luxusně. Stačí ho zastrčit do elegantních kalhot a doplnit sáčkem. Večerní glanc dodáte sandálky s hadím efektem a kabelkou s krystaly.
  3. Vrstvte s vestou: Pokud chcete nosit vestu od obleku, ale nechcete odhalovat příliš kůže, tričko pod ní poslouží jako ideální spodní vrstva.
  4. Rebelka v kůži: Pro drsnější, ale stále šik vzhled, zkombinujte tričko s koženou bundou a midi sukní.
  5. Urban Utility: S cargo kalhotami a prošívanou bundou vytvoříte perfektní outfit pro aktivní dny.
  6. Zkrácený trenčkot: Klasiku v podobě trenčkotu letos osvěžte jeho zkrácenou verzí, pod kterou necháte vykukovat jemné bílé tričko.
  7. Denim na druhou: Tričko vypadá skvěle i pod oversized džínovou košilí. Tento outfit doplňte krémovými kalhotami s pukem pro zajímavý kontrast.

Celoroční nezbytnost

Bílé tričko a džíny jsou klasickou krásou, která funguje bez ohledu na sezónu. Jakmile se na jaře objeví první slunce, je tričko jasnou volbou, ale s trochou vrstvení vás doprovodí celým rokem. Nezapomínejte na detaily – výrazné náušnice, náhrdelníky nebo kvalitní pásek dokážou celý look okamžitě proměnit z obyčejného na výjimečný. Základem ale je a vždy bude cítit se v něm dobře a přidat onen pověstný „twist – například bundu ledabyle přehozenou přes ramena. Móda totiž není jen o oblečení, ale také o vnitřním nastavení.

Bílé tričko a džíny
Právě doplňky, kterými základ tvořený bílým tričkem a džínami doplníte, dotvoří finální look.
Foto: Shutterstock

VIDEO: Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od královské etikety šatníku

Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od královské etikety šatníku | Video: Reuters

Zdroje: vogue.co.ukvogue.comshunvogue.com

Mohlo by vás zajímat

