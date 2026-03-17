Košile v populárním oversized střihu je na první pohled obyčejným kouskem bílého oděvu, nebýt nápadné hnědé skvrny na náprsní kapse. Nejde však o nehodu při žehlení, ale o záměrný grafický prvek, který má imitovat připáleninu. Tím nejvíce šokujícím detailem je ovšem cenovka: tento „módní výstřelek“ se totiž prodává za 1 139 dolarů (v přepočtu přibližně 24 tisíc korun).
Spálenina za 24 tisíc: Luxusní značka prodává košili, kterou vám „vyrobí“ i vaše máma
V módním světě jsme si už zvykli na ledacos, ale značka Vetements nyní posunula hranice absurdity na novou úroveň. Jejich nejnovější kousek, bílá košile s názvem „White Ironing Burn Graphic Shirt“, vypadá přesně tak, jak název napovídá – jako byste na ní nechali příliš dlouho položenou rozpálenou žehličku.
Moje máma to dělá zadarmo
Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat a nesou se v duchu ostrého humoru i nepochopení. „Moje matka mi tohle vyrobila už před lety a úplně zadarmo,“ vtipkoval jeden z uživatelů. Další se přidali s tím, že jejich hromada nevyžehleného prádla je nyní vlastně „archivem vysoké módy“. Kritičtější hlasy poukazují na to, že móda v tomto podání přestává být uměním a stává se spíše sociálním experimentem, který testuje, co všechno jsou lidé ochotni zaplatit za pocit exkluzivity. Podle dalších komentujících pak košile vypadá prostě jen „špinavě“ a postrádá skutečnou kreativitu.
Trend „poškozeného“ luxusu
Vetements ale nejsou jedinou značkou, která sází na tzv. estetiku destrukce. V posledních letech jsme byli svědky prodeje roztrhaných svetrů, zablácených bot nebo doplňků, které záměrně vypadají obnošeně či zničeně. Tento trend vyvolává širší debatu o tom, zda luxusní značky nezneužívají náhodné estetické vady k dosažení vysokých zisků. Příkladem dalších bizarních kousků z poslední doby je například kabelka od Louis Vuitton ve tvaru rikši za téměř milion korun nebo sandály značky Prada inspirované indickou obuví, které se prodávaly za desetinásobek běžné ceny. Ať už vnímáte „připálenou“ košili jako odvážné umělecké gesto, nebo jako předražený vtip, jedno je jisté – tvůrcům se podařilo strhnout pozornost a ovládnout veřejnou konverzaci.