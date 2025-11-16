Ďábel nosí Pradu je zpět: Meryl Streep v traileru ukazuje, že módní svět má novou královnu i nové nepřátele

Dávno pryč jsou dny, kdy módní časopisy diktovaly, co znamená být trendy. Doba se změnila — a s ní i svět, v němž se odehrává pokračování kultovního snímku z roku 2006. Režisér David Frankel a scenáristka Aline Brosh McKenna přivádějí na plátna pokračování filmu, který se stal ikonou nejen módního světa, ale i pop-kultury – a dělají to s velkou vizí.
Proč první díl rezonoval?
Originální film byl víc než jen adaptací bestselleru. Prostřednictvím postavy redaktorky Miranda Priestly v podání Meryl Streep nabídnul jízlivou, ale elegantní satiru na machinel módního průmyslu – kde krása často skrývá tvrdou realitu. Perfektní výkon Streep, energická Anne Hathaway jako Andy Sachsové, průlomová Emily Blunt a nezapomenutelný Stanley Tucci jako Nigel vytvořili dynamiku, která dodnes baví. Film vykázal značný komerční úspěch – stal se fenoménem, který mluvil k publiku i mimo módní kruhy.
Pokračování: návrat a přesah
Kdyby někdo čekal prosté déjà vu nebo nostalgickou rekapitulaci, bude překvapen. „Dvojka“ přichází ve chvíli, kdy se módní svět otřásá – tištěná média ustupují algoritmům, influencerům a virálním formátům. Streep opět zaujímá roli Mirandy – ikonické postavy, která nyní čelí nové generaci, novým mocenským mechanismům a digitálním pravidlům hry. K originálnímu hereckému obsazení, tedy Hathaway, Blunt a Tucci, se připojují čerstvé tváře – hráčky a hráči, kteří reprezentují hybnost „nového“ světa módy.
Co trailer ukázal?
První teaser odhaluje víc než jen návrat ikon – naznačuje, že střet staré školy a digitalizované éry bude zásadní. Miranda jako pevná konstanta, uprostřed chaosu trendů, „influencerek“, algoritmů a self-brandingových kampaní. Film slibuje být nejen módní přehlídkou, ale i reflexí o moci, vlivu a identitě v časech, kdy každý může být značkou a každý příspěvek má dosah.
Premiéra je plánována na 30. dubna 2026. Pokračování navazuje na odkaz prvního dílu, ale cítí se zároveň naléhavě soudobě – ideální pro všechny, kteří se oblékají, sledují trendy, nebo je prostě baví sledovat, jak funguje svět, kde se móda stává manifestem.
Proč byste u toho neměli chybět?
Uvidíte návrat jedné z nejikoničtějších filmových postav – Mirandy Priestly – a herecký výkon Meryl Streep, který opět slibuje jiskru. Film spojuje nostalgii s aktuálním tématem: jak se mění móda, média a moc v digitální době. Je to víc než „jen“ módní komedie – je to satira, reflexe a stylový zážitek zároveň. Pro fanoušky prvního dílu i pro ty, kteří se „modního“ světa jinak nedotýkají – tohle je příběh, který zasáhne. A pokud už vám při slově „Prada“ běhá mráz po zádech – připravte se na novou kapitolu.
