Ďábel nosí Pradu je zpět: Meryl Streep v traileru ukazuje, že módní svět má novou královnu i nové nepřátele

Pokračování kultovního filmu přivádí Mirandu Priestly zpět do centra módního dění
Pokračování kultovního filmu přivádí Mirandu Priestly zpět do centra módního dění
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Tohle bude dlouhé čekání. Pokračování kultovního filmu přivádí Mirandu Priestly zpět do centra módního dění – jenže tentokrát bojuje s úplně jinou ligou soupeřů. Algoritmy, influenceři a svět, kde virál vládne víc než redakční sloupek, mění pravidla hry. První trailer slibuje střet generací, lesk haute couture a návrat ikonického obsazení, které čeká módní revoluce.

Dávno pryč jsou dny, kdy módní časopisy diktovaly, co znamená být trendy. Doba se změnila — a s ní i svět, v němž se odehrává pokračování kultovního snímku z roku 2006. Režisér David Frankel a scenáristka Aline Brosh McKenna přivádějí na plátna pokračování filmu, který se stal ikonou nejen módního světa, ale i pop-kultury – a dělají to s velkou vizí.

Proč první díl rezonoval?

Originální film byl víc než jen adaptací bestselleru. Prostřednictvím postavy redaktorky Miranda Priestly v podání Meryl Streep nabídnul jízlivou, ale elegantní satiru na machinel módního průmyslu – kde krása často skrývá tvrdou realitu. Perfektní výkon Streep, energická Anne Hathaway jako Andy Sachsové, průlomová Emily Blunt a nezapomenutelný Stanley Tucci jako Nigel vytvořili dynamiku, která dodnes baví. Film vykázal značný komerční úspěch – stal se fenoménem, který mluvil k publiku i mimo módní kruhy.

Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway a Stanley Tucci byli společně viděni v New Yorku při natáčení pokračování filmu Ďábel nosí Pradu 2.
Foto: Profimedia
Pokračování: návrat a přesah

Kdyby někdo čekal prosté déjà vu nebo nostalgickou rekapitulaci, bude překvapen. „Dvojka přichází ve chvíli, kdy se módní svět otřásá – tištěná média ustupují algoritmům, influencerům a virálním formátům. Streep opět zaujímá roli Mirandy – ikonické postavy, která nyní čelí nové generaci, novým mocenským mechanismům a digitálním pravidlům hry. K originálnímu hereckému obsazení, tedy Hathaway, Blunt a Tucci, se připojují čerstvé tváře – hráčky a hráči, kteří reprezentují hybnost „nového světa módy.

Co trailer ukázal?

První teaser odhaluje víc než jen návrat ikon – naznačuje, že střet staré školy a digitalizované éry bude zásadní. Miranda jako pevná konstanta, uprostřed chaosu trendů, „influencerek, algoritmů a self-brandingových kampaní. Film slibuje být nejen módní přehlídkou, ale i reflexí o moci, vlivu a identitě v časech, kdy každý může být značkou a každý příspěvek má dosah.

Trailer filmu Ďábel nosí Pradu 2 (2026)

Premiéra je plánována na 30. dubna 2026. Pokračování navazuje na odkaz prvního dílu, ale cítí se zároveň naléhavě soudobě – ideální pro všechny, kteří se oblékají, sledují trendy, nebo je prostě baví sledovat, jak funguje svět, kde se móda stává manifestem.

Proč byste u toho neměli chybět?

Uvidíte návrat jedné z nejikoničtějších filmových postav – Mirandy Priestly – a herecký výkon Meryl Streep, který opět slibuje jiskru. Film spojuje nostalgii s aktuálním tématem: jak se mění móda, média a moc v digitální době. Je to víc než „jen módní komedie – je to satira, reflexe a stylový zážitek zároveň. Pro fanoušky prvního dílu i pro ty, kteří se „modního světa jinak nedotýkají – tohle je příběh, který zasáhne. A pokud už vám při slově „Prada běhá mráz po zádech – připravte se na novou kapitolu.

