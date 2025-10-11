Od „wow“ po „au“: Outfity slavných mužů v centru pozornosti. Jeden je naprostý zločin

Premiéry českých filmů a divadel nejsou jen o umění – jsou to i malé módní přehlídky, kde se čeští i slovenští pánové snaží ukázat svůj styl. Ať už jde o sebejisté ikony a promyšlenou image, nebo odvážné experimentátory, kteří se pohybují na hraně chaosu, každý outfit něco říká o jeho nositeli. Kdo sází na klasiku, a kdo se nechal unést vlastními módními fantaziemi? Od minimalistických šedých kombinací přes barevné doplňky až po extravagantní kousky – podívejte se, kdo si zaslouží pochvalu a kdo by měl příště sáhnout po trochu větší dávce promyšlenosti.
