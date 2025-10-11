11. 10. Andrej
Od „wow“ po „au“: Outfity slavných mužů v centru pozornosti. Jeden je naprostý zločin

58. KVIFF 2024 Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary - den 3, TK film VLNY Vojta Kotek Jiří Mádl
Vojta Kotek Jiří MádlFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Na červeném koberci českých premiér se objevuje pestrá směsice pánské módy – od sebejistých stylových ikon až po odvážné experimentátory, kteří se někdy pohybují na hraně chaosu. Nahlédli jsme pod pokličku outfitů deseti českých celebrit a zhodnotili, kdo dokázal zaujmout promyšleným stylem, a kdo se spíš ztratil mezi průměry.

Reklama

Premiéry českých filmů a divadel nejsou jen o umění – jsou to i malé módní přehlídky, kde se čeští i slovenští pánové snaží ukázat svůj styl. Ať už jde o sebejisté ikony a promyšlenou image, nebo odvážné experimentátory, kteří se pohybují na hraně chaosu, každý outfit něco říká o jeho nositeli. Kdo sází na klasiku, a kdo se nechal unést vlastními módními fantaziemi? Od minimalistických šedých kombinací přes barevné doplňky až po extravagantní kousky – podívejte se, kdo si zaslouží pochvalu a kdo by měl příště sáhnout po trochu větší dávce promyšlenosti.

Jaromír Nosek vsadil na pohodlí

Na premiéru Něco za něco dorazil herec Jaromír Nosek v pohodlném outfitu, který nikoho neurazí, ale ani nezanechá zvláštní dojem. Šedé triko a černé kalhoty tvoří základ českého „smart casualu, barefoot boty pak potvrzují důraz na komfort. Náhrdelník a dlouhý černý svetr sice dodávají jistý osobitý prvek, ale celkový dojem zůstává spíše nenápadný. Celek je civilní, ale ne moc výrazný.

Známka: 3-

Jaromír Nosek, přítelkyně
Foto: Profimedia
