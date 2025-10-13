Okolo nošení a nenošení podprsenek panuje spousta mýtů. Některé ženy se bojí, že bez ní jim prsa poklesnou, jiné se zase domnívají, že nošením podprsenky ohrožují svoje zdraví. Podle vědeckých poznatků ale nošení – ani nenošení – podprsenky nemá žádný vliv na riziko vzniku rakoviny prsu.
Co ovšem problémy způsobit může, je špatně zvolená velikost. Těsná podprsenka omezuje krevní oběh, zatěžuje lymfatický systém, a pokud ji nosíte i v noci, může snižovat hladinu melatoninu, tedy hormonu důležitého pro spánek.
Naopak ženy s větším poprsím by měly zvážit, zda se bez opory obejdou. Některá prsa váží i přes kilogram a bez podpory snadno může docházet k bolestem zad, hlavy či krční páteře.
Rozhodnutí, zda podprsenku nosit, nebo ne, je tedy ryze osobní. Každá žena má jinou postavu, jinou potřebu opory i jiný pocit komfortu. Pokud vás láká „braless“ styl, ale úplně si netroufáte, začněte pozvolna – vyzkoušejte volnější topy, braletky z bambusového vlákna nebo podprsenky bez kostic.