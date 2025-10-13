13. 10. Renáta
Podprsenku dnes pověste na hřebík. Ženy po celém světě slaví svobodu a sebejistotu

Kendall Jenner
Kendall JennerFoto: Aspen.pr
Kendall Jenner
Kendall JennerFoto: Aspen.pr
Daniela Straková
Daniela Straková

Mezinárodní den bez podprsenky se slaví už 15 let a vznikl původně jako součást kampaně zaměřené na prevenci rakoviny prsu. Jenže současně je oslavou svobody, pohodlí a přirozenosti – a vlastně i příležitostí zamyslet se nad tím, jestli tento kousek oděvu v našich šatnících opravdu potřebujeme.

Už patnáct let každý rok 13. října ženy po celém světě odkládají podprsenky a to nejen kvůli pohodlí, ale i kvůli tomu, aby podpořily dobrou věc. Smyslem Mezinárodního dne bez podprsenky není jen odložit kousek prádla, ale připomenout si i to, jak důležitá je včasná diagnostika rakoviny prsu

eva herzigova, zena
eva herzigova, zena

"Mám placatý zadek a špičatá prsa." Její reklama na podprsenku ale sváděla i řidiče

Celebrity

Zdraví je na prvním místě, ale tento den nese i odlehčený a hravý nádech. Ženy sdílí na sociálních sítích výzvy, vzájemně se podporují a mluví otevřeně o tom, že vyjít si venku bez podprsenky není žádná rebelie, ale spíš přirozená volba.

Konec konců, módní posuny tomu přejí. Ve světě módy totiž dominuje aktuálně spíš minimalismus, přirozenost a preference pohodlí. Právě tyto trendy přiměly spoustu žen odložit push-upky i krajky a sáhnout spíš po volnějších střizích bez výstuže nebo rovnou po ničem.

Tento styl už dávno není tabu vidíme ho na přehlídkách i v ulicích. Dokonce pronikl i do relativně konzervativní módy socialistického Československa: vždyť ještě ve filmu Vesničko má, středisková vede doktor Skružný s Pávkem konverzaci o tom, že i české holky začaly chodit bez podprsenky a je z ní jasné, že to vítají. A současná móda volných košilí, tenkých topů a transparentních vrstvení ukazuje ženské tělo jako něco, co není třeba skrývat, ale co je přirozená součást našeho sebevyjádření.

Inspirovat se looky bez podprsenky můžete v galerii.

Na švédský způsob

Mýty vs. realita

Okolo nošení a nenošení podprsenek panuje spousta mýtů. Některé ženy se bojí, že bez ní jim prsa poklesnou, jiné se zase domnívají, že nošením podprsenky ohrožují svoje zdraví. Podle vědeckých poznatků ale nošení ani nenošení podprsenky nemá žádný vliv na riziko vzniku rakoviny prsu.

Co ovšem problémy způsobit může, je špatně zvolená velikost. Těsná podprsenka omezuje krevní oběh, zatěžuje lymfatický systém, a pokud ji nosíte i v noci, může snižovat hladinu melatoninu, tedy hormonu důležitého pro spánek.

Naopak ženy s větším poprsím by měly zvážit, zda se bez opory obejdou. Některá prsa váží i přes kilogram a bez podpory snadno může docházet k bolestem zad, hlavy či krční páteře.

Rozhodnutí, zda podprsenku nosit, nebo ne, je tedy ryze osobní. Každá žena má jinou postavu, jinou potřebu opory i jiný pocit komfortu. Pokud vás láká „braless styl, ale úplně si netroufáte, začněte pozvolna – vyzkoušejte volnější topy, braletky z bambusového vlákna nebo podprsenky bez kostic.

Zdroje: Wikipedia, Healthline, Cleveland Clinic

