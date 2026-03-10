"Mám placatý zadek a špičatá prsa." Její reklama na podprsenku ale sváděla i řidiče

Svět modelingu dobyla Eva Herzigová jasně pomněnkovýma očima, zajímavým obličejem a dokonalým tělem. Jejímu charisma a odzbrojujícímu úsměvu podlehli nejslavnější módní návrháři i filmoví režiséři.
Eva Herzigová pochází z obyčejné rodiny, narodila se v Litvínově sekretářce a elektrikáři. Přestože ji maminka nechtěla pustit, v šestnácti letech odjela do Paříže a postupně dobyla modelingový svět. Třiapadesátiletá modelka a herečka o sobě říká, že byla vždy holka s oběma nohama na zemi.
Litvínovská rodačka si mimo jiné zahrála hlavní roli ve snímku Pohádkář a v dalším, životopisném dramatu Masaryk, ztvárnila roli Madly. Díky úspěšné reklamě na podprsenky je Herzigová nazývána Miss Wonderbra a bývala často označována za Marilyn Monroe Východu.
Marilyn Monroe Východu
Eva Herzigová je spolu s Terezou Maxovou (s níž je mimochodem dobrá kamarádka) zřejmě nejznámější modelkou pocházející z Česka. Právě s tou po vítězství v pražském konkurzu agentury Metropolitan Models odjela do Paříže a prosadila se ve světě módy. Díky úspěšné reklamě na podprsenky je nazývána Miss Wonderbra a bývala často označována za Marilyn Monroe Východu.
Modelkou se stala díky náhodě
Herzigová se narodila v Litvínově do rodiny sekretářky a elektrikáře a k úspěchu jí pomohla náhoda. Jednou si udělala výlet do Prahy za kamarádkou, ta ji přemluvila, ať se s ní zúčastní konkurzu, který pořádala francouzská modelingová agentura. Překvapivě uspěla a v roce 1989, když jí bylo šestnáct let, odjela do Paříže.
Za kampaní značky Wonderbra si stojí
V rozhovoru pro britský časopis Tatler Herzigová zmínila, že reklamu vždy obhajovala před kritikou některých feministek. „Oslovení ‚hey boys‘ bylo velmi provokativní a myslím si, že mělo na ženy posilující a osvobozující vliv. Nejvíc atraktivní věc na ženě je totiž to, když je sebevědomá a cítí se dobře ve svém těle.“
Bohyně lásky a krásy
Objevila se na obálkách všech prestižních časopisů jako Harper‚s Bazaar, Elle, Woman, Vogue nebo Sports Illustrated. Pro italské vydání Vogue byly pořízeny záběry stylizované do 50. let v průmyslovém Litvínově. Na turínské olympiádě 2006 se vyloupla z obří mušle jako bohyně lásky a krásy Venuše. „Přitom si ze mě máma se ségrou vždycky dělaly srandu, že mám placatý zadek a špičatá prsa,“ přiznala se smíchem modelka v dokumentu.
Nahé scény ve filmu odmítla
Objevila se také v několika filmech, ve kterých se setkala s režisérem Gasparem Noém, hercem Andym Garciou, Gérardem Depardieum či zpěvákem Bryanem Adamsem. Poprvé se objevila na filmovém plátně v roce 1995 ve francouzském filmu Strážní andělé. Roli Mandy jí nabídl režisér Stanley Kubrick ve filmu Spalující touha, pro rozsah nahých scén Herzigová ale tuto roli odmítla (nakonec ji získala herečka Julienne Davisová). Objevila se také v českých filmech Pohádkář a Masaryk.
Matka tří dětí
V letech 1996 až 1998 byla vdaná za bubeníka kapely Bon Jovi, Tica Torrese. Od roku 2006 žije s turínským podnikatelem Gregoriem Marsiajem. V roce 2007 se jim narodil syn George, v roce 2011 syn Philipe a o dva roky později třetí syn Edward. „Nikdy jsem si nepěstovala milostné vztahy jen kvůli tomu, aby mě někam dostaly. Teď jsem byla deset let maminkou a cítím, že začíná nová etapa. Mám nápady, mám roupy a těším se na to,“ uvedla.
V hledáčku médií
Kolem roku 2000 média rozebírala nezdravý zjev Herzigové a její jméno začala spojovat s užíváním drog a anorexií. Modelka uvedla, že za jejím vzhledem stojí obtížný rozchod s bývalým manželem. „Nikdy jsem drogy nebrala, protože vidím jejich účinky na lidech. Nemám ráda to, co se z lidí stane. Drogy pro mě nikdy nebyly pokušením,“ obhajovala se Herzigová pro britský deník The Sun.
Holka s nohama na zemi
„Modeling není můj život, je to práce. To nejsem já, já takhle nežiju. Nikdy jsem tuto práci neprožívala a ani jsem se nikdy s konkrétními rolemi neprolínala. Já jsem tady v Litvínově, s maminkou, sestrou, s tatínkem. Vždycky jsem byla holka s nohama na zemi,“ řekla Herzigová o profesi, kterou dělá už déle než tři dekády.
Pravidelně nesportovala desítky let
Když ještě bydlela v Litvínově, musela běhat kolem jezera, které měli u domu, její otec jí prý z okna bytu měřil čas. Jako malá dělala gymnastiku, hrála košíkovou a jezdila na lyžích. V současné době patří mezi její koníčky hlavně keramika a čtení, pravidelně začala cvičit až před několika měsíci. „Tohle je pro mě velký krok. Nějakou chvíli mi to trvalo, ale rozhodla jsem se, že budu pravidelně cvičit. Naposledy jsem pravidelně cvičila ještě na škole. Teď cítím, že je čas se k tomu vrátit a užít si nějaký čas sama pro sebe,“ napsala na svém Instagramu.
Je posedlá zdravou stravou
Herzigová v rozhovoru pro magazín Tatler mluvila o tom, že za svou krásu i postavu vděčí především genetice. „Samozřejmě se o svůj vzhled starám. Neopaluji se a dávám si pozor na to, co jím, to ale spíše kvůli tomu, že jsem posedlá pozitivními dopady zdravého jídla, než kvůli tomu, abych byla štíhlá. V prostředí, kde jsem vyrůstala, nebyla povrchní krása hodnotou. Vyrůstala jsem v tom, že v životě záleží na tom, kdo jste, a ne na tom, jak vypadáte.“
