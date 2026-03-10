Přeskočit na obsah
"Mám placatý zadek a špičatá prsa." Její reklama na podprsenku ale sváděla i řidiče

Eva HerzigováFoto: Profimedia
Eva HerzigováFoto: Profimedia
Eva Herzigová pochází z obyčejné rodiny, narodila se v Litvínově sekretářce a elektrikáři. Přestože ji maminka nechtěla pustit, v šestnácti letech odjela do Paříže a postupně dobyla modelingový svět. Třiapadesátiletá modelka a herečka o sobě říká, že byla vždy holka s oběma nohama na zemi.

Svět modelingu dobyla Eva Herzigová jasně pomněnkovýma očima, zajímavým obličejem a dokonalým tělem. Jejímu charisma a odzbrojujícímu úsměvu podlehli nejslavnější módní návrháři i filmoví režiséři.

Za mým rozvodem nestojí DiCaprio, říká Eva Herzigová. Manželství bylo v troskách

Celebrity

Litvínovská rodačka si mimo jiné zahrála hlavní roli ve snímku Pohádkář a v dalším, životopisném dramatu Masaryk, ztvárnila roli Madly. Díky úspěšné reklamě na podprsenky je Herzigová nazývána Miss Wonderbra a bývala často označována za Marilyn Monroe Východu.

Známá česká modelka slaví 10. března své 53. narozeniny. Jak o sebe pečuje jedna z nejkrásnějších žen planety? Podívejte se do galerie.

Marilyn Monroe Východu

Eva HerzigováFoto: ČTK

Eva Herzigová je spolu s Terezou Maxovou (s níž je mimochodem dobrá kamarádka) zřejmě nejznámější modelkou pocházející z Česka. Právě s tou po vítězství v pražském konkurzu agentury Metropolitan Models odjela do Paříže a prosadila se ve světě módy. Díky úspěšné reklamě na podprsenky je nazývána Miss Wonderbra a bývala často označována za Marilyn Monroe Východu.

