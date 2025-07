Tajemství krásy Francouzek: neřeší značku, ale složení. Jak si vybrat kosmetiku?

INCI, což je zkratka pro International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, neboli v češtině Mezinárodní názvosloví kosmetických přísad, je seznam ingrediencí v sestupném pořadí podle pravidla od největší koncentrace k nejmenší – co je na prvním místě, toho je v produktu nejvíc. Co najdete až na konci, je buď v nepatrném množství, nebo jen kvůli parfemaci či konzervaci. Co tam přesně hledat? A co je možná ještě důležitější – kterým ingrediencím byste se pro dobro své pleti měla radši vyhnout?