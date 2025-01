Méně je více. Skinimalismus znamená méně produktů, nikoli rezignaci na péči o pleť

Je to asi individuální, ale v obecném měřítku ano. Sociální sítě často propagují složité rutiny s mnoha kroky, které nejsou vždy nutné. Navíc některé trendy, jako je „glass skin“ (na pohled dokonale hladká a zářivá pleť s rovnoměrným tónem, která připomíná skleněný povrch - pozn. red.) nebo „slugging“ (nanesení silné vrstvy okluzivního produktu, nejčastěji vazelíny, jako posledního kroku večerní skincare rutiny, aby se uzamkla hydratace a podpořila regenerace pleti - pozn. red.), mohou vést k přehnanému používání produktů, což pleť může spíš zatížit, než jí pomoci. Každá pleť má jiné potřeby a neměli bychom slepě následovat to, co vidíme na Instagramu nebo TikToku.