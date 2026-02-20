Základní trend jarní sezóny spočívá v jemných pastelových odstínech, které působí lehce a vzdušně. Mléčně bílá není ostrá jako klasická bílá, ale jemná a průsvitná, takže nehty působí přirozeně a čistě. Pastelově růžová se blíží tónu pleti a vytváří dojem upravených, nenápadně elegantních nehtů, které se hodí ke všemu. Pastelově modrá a levandulová zase přidávají chladnější, moderní nádech, který je ideální pro minimalistické i stylově neotřelé outfity. Kromě těchto klasických pastelů jsou v kurzu i tlumené přírodní barvy, jako je šalvějová zelená či meruňková, které působí klidně a luxusně. Nejde jen o barvu – letošní jaro je o pocitu lehkosti a rovnováhy mezi detailem a celkovým stylem.
Jaro 2026 na nehtech: pastelové odstíny a dechberoucí trendy, které musíte vyzkoušet
Zimní tóny mizí, jaro přebírá otěže a s ním přichází i pastelová revoluce na nehtech. Jemné odstíny růžové, modré a béžové okamžitě oživí ruce a dodají jim mladistvý, elegantní nádech. Trendy pro jaro 2026 staví na principu „méně je více“ – in je čistý, minimalistický design, jež nechává nehty vyniknout přirozeně a sofistikovaně.
Základní trend jarní sezóny spočívá v jemných pastelových odstínech, které působí lehce a vzdušně. Mléčně bílá není ostrá jako klasická bílá, ale jemná a průsvitná, takže nehty působí přirozeně a čistě. Pastelově růžová se blíží tónu pleti a vytváří dojem upravených, nenápadně elegantních nehtů, které se hodí ke všemu. Pastelově modrá a levandulová zase přidávají chladnější, moderní nádech, který je ideální pro minimalistické i stylově neotřelé outfity. Kromě těchto klasických pastelů jsou v kurzu i tlumené přírodní barvy, jako je šalvějová zelená či meruňková, které působí klidně a luxusně. Nejde jen o barvu – letošní jaro je o pocitu lehkosti a rovnováhy mezi detailem a celkovým stylem.
Trendy, které kvůli pastelu stojí za pozornost
Pastelové odstíny mají letos i své kreativní variace. Jedním z nich je tzv. pastel chrome, tedy pastelové barvy s jemným metalickým leskem, které dodávají nehtům živý, lehce perleťový efekt a působí moderně a energicky. Dalším je sheer jelly green a zahradní tóny – průsvitné zelené odstíny evokují první jarní výhonky a dávají manikúře svěží přírodní rozměr. Minimalismus se také promítá do designů jako micro French (ultratenká linka na konci nehtu) a velmi jemné nail art detaily, které celkový vzhled nechávají čistý a vkusný. Výsledkem je manikúra, která nemá křičet, ale nenápadně podtrhnout osobní styl.
Pastelové inspirace a kontext trendů
I když pastely dominují, jaro 2026 přináší širší paletu nápadů. Jemné průsvitné ořechové, meruňkové nebo světle zelené tóny odkazují na přírodu a její probouzející se energii. Sheer a „cloud“ (mléčně bílé) manikúry se objevují jako variace přirozeného looku, který nepůsobí uměle, ale zároveň je vždy upravený a stylový. Pastelové a přírodní barvy lze také kombinovat s minimalistickými vzory, jako jsou jemné čáry, drobné květiny nebo velmi decentní ombré efekty, které dodávají manikúře dynamiku bez ztráty elegance.
Proč pastelové barvy fungují
Pastelové odstíny nejenže opticky omlazují ruce, ale zároveň ladí s aktuální minimalistickou estetikou, snadno se kombinují s módními outfity i doplňky a opticky ruce prodlužují a zjemňují. Díky své univerzálnosti jsou ideální jak pro každodenní nošení, tak pro důležité události – od pracovních schůzek až po večerní akce. V jarních měsících 2026 budou pastelové nehty jedním z nejpříjemnějších způsobů, jak dodat svému vzhledu svěžest, lehkost a sofistikovanost, a přitom zůstat věrná svému osobnímu stylu. A to si přeje každá žena.