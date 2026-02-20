Přeskočit na obsah
20. 2.
Jaro 2026 na nehtech: pastelové odstíny a dechberoucí trendy, které musíte vyzkoušet

Pastelové odstíny, jemné detaily i výrazné efekty – letošní jaro přeje hravým i elegantním nehtovým trendům.
Foto: Shutterstock
Pastelové odstíny, jemné detaily i výrazné efekty – letošní jaro přeje hravým i elegantním nehtovým trendům.
Pastelové odstíny, jemné detaily i výrazné efekty – letošní jaro přeje hravým i elegantním nehtovým trendům.Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

Zimní tóny mizí, jaro přebírá otěže a s ním přichází i pastelová revoluce na nehtech. Jemné odstíny růžové, modré a béžové okamžitě oživí ruce a dodají jim mladistvý, elegantní nádech. Trendy pro jaro 2026 staví na principu „méně je více“ – in je čistý, minimalistický design, jež nechává nehty vyniknout přirozeně a sofistikovaně.

Základní trend jarní sezóny spočívá v jemných pastelových odstínech, které působí lehce a vzdušně. Mléčně bílá není ostrá jako klasická bílá, ale jemná a průsvitná, takže nehty působí přirozeně a čistě. Pastelově růžová se blíží tónu pleti a vytváří dojem upravených, nenápadně elegantních nehtů, které se hodí ke všemu. Pastelově modrá a levandulová zase přidávají chladnější, moderní nádech, který je ideální pro minimalistické i stylově neotřelé outfity. Kromě těchto klasických pastelů jsou v kurzu i tlumené přírodní barvy, jako je šalvějová zelená či meruňková, které působí klidně a luxusně. Nejde jen o barvu – letošní jaro je o pocitu lehkosti a rovnováhy mezi detailem a celkovým stylem.

Černá jako zbraň sebevědomí: Pravda o barvě, kterou milují silné ženy

Móda a krása

Trendy, které kvůli pastelu stojí za pozornost

Pastelové odstíny mají letos i své kreativní variace. Jedním z nich je tzv. pastel chrome, tedy pastelové barvy s jemným metalickým leskem, které dodávají nehtům živý, lehce perleťový efekt a působí moderně a energicky. Dalším je sheer jelly green a zahradní tóny – průsvitné zelené odstíny evokují první jarní výhonky a dávají manikúře svěží přírodní rozměr. Minimalismus se také promítá do designů jako micro French (ultratenká linka na konci nehtu) a velmi jemné nail art detaily, které celkový vzhled nechávají čistý a vkusný. Výsledkem je manikúra, která nemá křičet, ale nenápadně podtrhnout osobní styl.

Nehty
Naked odstíny jsou efektní a ruce lichotí.
Foto: Shutterstock
Pastelové inspirace a kontext trendů

I když pastely dominují, jaro 2026 přináší širší paletu nápadů. Jemné průsvitné ořechové, meruňkové nebo světle zelené tóny odkazují na přírodu a její probouzející se energii. Sheer a „cloud (mléčně bílé) manikúry se objevují jako variace přirozeného looku, který nepůsobí uměle, ale zároveň je vždy upravený a stylový. Pastelové a přírodní barvy lze také kombinovat s minimalistickými vzory, jako jsou jemné čáry, drobné květiny nebo velmi decentní ombré efekty, které dodávají manikúře dynamiku bez ztráty elegance.

Nehty
Mikro francouzská manikúra je hitem letošního jara.
Foto: Shutterstock

Proč pastelové barvy fungují

Pastelové odstíny nejenže opticky omlazují ruce, ale zároveň ladí s aktuální minimalistickou estetikou, snadno se kombinují s módními outfity i doplňky a opticky ruce prodlužují a zjemňují. Díky své univerzálnosti jsou ideální jak pro každodenní nošení, tak pro důležité události – od pracovních schůzek až po večerní akce. V jarních měsících 2026 budou pastelové nehty jedním z nejpříjemnějších způsobů, jak dodat svému vzhledu svěžest, lehkost a sofistikovanost, a přitom zůstat věrná svému osobnímu stylu. A to si přeje každá žena.

Nehty
Olivově zelená barva je jednou z barev, které budou letos na jaře kralovat.
Foto: Shutterstock

Zdroje: whowhatwear.com, scratchmagazine.co.uk, cosmopolitan.com, tsukinails.com

