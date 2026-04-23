Nejčastěji se jedná o opomíjení kroku, který mnoho z nás považuje za zbytečný nebo ho z nedostatku času vynechává. Tím hrdinou, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celé vaší kosmetické výbavy, je pleťové tonikum. „Čištění pleti je opravdu alfa a omega úspěchu. Sebelepší krém na nevyčištěné pokožce nebude mít takový účinek, jaký slibuje, protože ho nevyčištěná pleť propustí daleko méně než pleť dokonale čistá,“ potvrzuje Lenka Průšová, přední česká formulátorka a hodnotitelka bezpečnosti kosmetiky, fakt, že sebelepší krém na nevyčištěné a tonikem nepřipravené pokožce jednoduše nefunguje, protože ho pleť přes bariéru nečistot a nevyrovnané pH nepropustí.
Tajemství dokonalé pleti podle expertky: Proč je tonikum důležitější než ten nejdražší krém
Možná investujete tisíce do luxusních sér a nočních krémů, přesto má vaše pleť k dokonalosti stále na hony daleko. Kde je chyba? Odpověď se dost možná skrývá ve vaší večerní rutině a řešení je přitom až směšně jednoduché. Tak kde je zakopaný pes?
Nezbytná příprava
Než ovšem tonikum pustíte ke slovu, musí být pleť zbavena nejhrubších nečistot. Tento proces má dvě fáze:
Odlíčení očí a rtů: Řasenky a rtěnky obsahují velké množství pigmentů, zasluhují si tedy speciálního pomocníka pro jejich odlíčení. Ten musí být výkonný, zároveň však jemný pro citlivou pleť zejména v okolí očí. Ideální je, aby obsahoval účinné kompozice tenzidů (čisticích látek) společně s aktivními ingrediencemi, takže po čištění je pleť skvěle hydratována a připravena na další kroky.
Čištění obličeje: K odlíčení celého obličeje existuje řada různých přípravků. Zvolte si ten, který vyhovuje vaší pleti, nedráždí ji a zároveň ji zvládne dokonale vyčistit. Ideálem je čisticí pleťové mléko s kyselinou hyaluronovou & skvalanem (přírodní olej), které je velmi šetrné, zároveň účinné i pečující. Kyselina hyaluronová pomáhá zlepšovat elasticitu pleti a také zvládne eliminovat tvorbu vrásek. Zároveň pleť během čištění hydratuje a díky kombinaci se skvalanem zvládne vodu v pleti udržet po delší dobu.
Pleťové tonikum: Proč ho prostě nemůžete vynechat?
Teprve teď přichází na řadu skutečný „hrdina“ péče. Tonikum není jen „voda na dočištění“; je to sofistikovaný přípravek, který plní několik klíčových funkcí najednou.
Funguje jako doplňkový čistič – tonikum pomáhá odstranit zbytky čisticího přípravku, potu a jiných ve vodě rozpustných nečistot.
Vyrovnává pH pleti – po čištění může být pH pleti narušeno. Tonikum pomáhá obnovit přirozené pH, což je důležité pro udržení zdravé kožní bariéry.
Připravuje na další péči – tonikum připravuje pleť na aplikaci dalších produktů, jako jsou séra a krémy.
Hydratuje a zklidňuje – tonikum zpravidla obsahuje hydratační a zklidňující složky, jako je kyselina hyaluronová, glycerin či konkrétní rostlinné extrakty, které pomáhají zlepšit hydrataci a zklidnit podrážděnou pleť.
Reguluje kožní maz – pro mastnější či aknózní pleť existují tonika se speciálními přísadami, jež pomáhají regulovat tvorbu mazu a minimalizovat póry. Správné čištění pleti s použitím pleťového tonika je základem krásné a zdravě vypadající pleti. Stačí se držet postupu a vaše pleť bude důkladně čistá, hydratovaná, s vyváženým pH, a tudíž připravená na další kroky péče.
Detail, který rozhodne
Pokud chcete vidět skutečné výsledky, a ne jen unavenou, mdlou pleť bez jasu, přestaňte tonikum vnímat jako volitelný krok. Právě tento často podceňovaný produkt dokáže proměnit běžnou rutinu v efektivní péči a zajistit, že pleť bude dokonale čistá, hydratovaná a v rovnováze.
„Spousta lidí má za to, že tonikum je zbytečné, ale právě ono pomáhá pleti udržet hydrataci a zároveň zvyšuje účinnost aktivních látek z následné péče. Proto vždy doporučuji tonikum do rutiny zařadit a nepodceňovat jeho význam,“ vysvětluje Lenka Průšová. Až tedy budete příště večer stát unavená před zrcadlem a přemýšlet, co z péče vynechat, vzpomeňte si právě na tento krok – může být tím, který udělá největší rozdíl.