Baggy džíny dlouho dominovaly ulicím i sociálním sítím – byly symbolem pohodlí, uvolněného streetstyle a nostalgie. Trendy ale naznačují, že jejich absolutní dominance slábne. Místo nich přichází rovné a cigaretové střihy, které dokážou být stejně pohodlné, ale působí elegantněji a univerzálněji. A navíc jsou velice lichotivé k ženské siluetě.
Změňte šatník jedním kouskem: rovné džíny, které prodlouží postavu a dodají styl
Denim je jako módní grál – vždy přítomný, ale pokaždé trochu jiný. Po sezonách, kdy ulice ovládaly volné baggy džíny, nastává návrat k čistým střihům. Rovné či cigaretové džíny spojují pohodlí s nadčasovou elegancí a stávají se novým must‑have, který dokáže podtrhnout ženskou siluetu, aniž by působil strojeně. Takže plán, čím oživit šatník a přivítat nadcházející jaro, je jasný.
Cigaretové a rovné džíny: Nová definice klasiky
Rovné džíny, často označované jako cigaretové, kombinují to nejlepší z obou světů: zvýrazňují linii postavy, ale neomezují komfort. Mají vyšší pas, rovné nohavice a čistou siluetu – díky tomu se hodí téměř do každého outfitu. Francouzské street style ikony je rády kombinují s trenčkoty, blazerem či minimalistickými topy pro nenuceně elegantní vzhled. Rovné a cigaretové džíny navíc dokážou vizuálně prodloužit postavu a lichotí různým typům siluet. Snadno se kombinují s rozmanitou obuví – od pohodlných tenisek po elegantní lodičky – a působí nadčasově, takže je můžete nosit jak do práce, tak na volný čas.
Další trendy přinesou i jemné retro
Kromě rovného střihu se na scéně pro nadcházející období objevují i další trendy. Stovepipe jeans, s úzkými a přímými nohavicemi, vizuálně prodlužují siluetu, zatímco flare jeans mírně rozšiřují nohavice a nesou jemný retro nádech 70. let. Mom či granny jeans, s vyšším pasem a vintage vzhledem zase kombinují pohodlí s moderní estetikou. A netypické odstíny, jako šedá, antracitová nebo jemné pastelové tóny, dokážou klasický denim elegantně oživit, což oceníte zejména na jaře a v létě.
Jak nosit rovné džíny a vypadat stylově
Rovné džíny, jakožto základní kámen moderního šatníku, můžete snadno kombinovat s minimalistickými svetry, oversized saky, trenčkoty či saténovými topy. Pro pohodový casual look si pak v klidu vystačíte s bílým tričkem, oversize kardiganem a teniskami. Na cestu do kanceláře pak zvolte elegantní blazer, kožený pásek a lodičky. Na večer se cigaretové džíny promění ve stylový kousek s saténovým topem, výraznými náušnicemi a kotníkovými botami.