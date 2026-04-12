Tato fáze života je doprovázena příznaky, jako je tenčí pokožka, nevýrazný tón pleti a ztráta přirozeného jasu. Hlavním viníkem těchto proměn je dramatický pokles estrogenu, hormonu, který ovlivňuje řadu procesů v těle včetně stavu naší pleti. Estrogen dosahuje svého vrcholu kolem 25. roku života a poté postupně klesá, přičemž nejvýraznější propad nastává po čtyřicítce a během samotné menopauzy. S ubývajícím hormonem dochází k poklesu produkce kolagenu a elastinu, snižuje se hladina kyseliny hyaluronové i ceramidů a dochází k narušení kožní bariéry, což vede ke zvýšené citlivosti a změnám pH pleti. Výsledkem je tenčí, sušší a méně pružná pokožka, která si přímo říká o změnu přístupu v péči.
Vrásky a pigmentové skvrny v menopauze? Přestaňte nad pletí žehrat a zkuste těchto pár chytrých změn
Menopauza přináší nejen nové životní etapy, ale i změny, které se nejvíce projeví na pleti. Pokles estrogenu, suchost, jemné vrásky či ztráta pružnosti mohou být výzvou, ale s pár chytrými úpravami denní rutiny a vhodnou péčí může vaše pleť i nadále zářit zdravím a mladistvým vzhledem.
Strategie CSA: Tři pilíře vaší nové rutiny
Odborníci doporučují postavit péči o zralou pleť na takzvané filozofii CSA, která je jednoduchým a účinným receptem na zpomalení projevů stárnutí.
- Vitamin C ráno: Tento antioxidant chrání pleť před volnými radikály, zvyšuje její obranyschopnost a podporuje tvorbu kolagenu.
- SPF každý den: Ochrana před slunečním zářením je naprosto klíčová, protože UVA paprsky urychlují stárnutí a jsou hlavní příčinou pigmentových skvrn.
- Vitamin A (Retinol) večer: Retinol podporuje regeneraci buněk, zvyšuje hustotu pleti a vyhlazuje vrásky. Pokud s ním začínáte, volte nižší koncentraci, aby si pokožka postupně zvykla.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Menopauza není konec, je to nová etapa.“ Hanka Kynychová radí, jak ošálit stárnoucí tělo a nenosit kila navíc
Večerní rituály: Proč je spánek „kosmetickým ošetřením“?
Péče před ulehnutím je pro zralou pleť naprosto zásadní, protože pokožka během noci pracuje „přesčas“ a vstupuje do regenerační fáze. Průtok krve v kůži se během spánku zvyšuje, což činí pleť mnohem receptivnější k aktivním látkám, které tak mohou po důkladném vyčištění proniknout hlouběji. Termín „beauty sleep“ (spánek pro krásu) tedy není pouhým mýtem, neboť studie prokázaly, že lidé s nedostatkem spánku vykazují pokročilejší známky stárnutí a výraznější pigmentaci v očním okolí. Nezbytným prvním krokem večerní rutiny však stále zůstává důkladné čištění, které pleť zbaví nánosů mazu, prachu, toxinů a zbytků SPF. Pro menopauzální pleť je také klíčové v noci doplňovat hydratační látky, jako jsou ceramidy a kyselina hyaluronová, které pomáhají bojovat proti zvýšené ztrátě vody a posilují kožní bariéru.
Boj s pigmentovými skvrnami
Jedním z méně známých dopadů menopauzy je její vliv na pigmentaci kůže, kdy se kvůli hormonálním výkyvům může melanin ukládat nerovnoměrně. Pro řešení hyperpigmentace a sjednocení tónu pleti jsou velmi účinné alfa-hydroxykyseliny (AHA), jako je kyselina glykolová, mléčná či mandlová, které zajišťují jemnou exfoliaci a snižují výskyt tmavých skvrn. Dalším silným spojencem je niacinamid (vitamin B3), který omezuje přenos pigmentu do kožních buněk a zklidňuje pokožku. V kosmetice lze hledat i moderní složky, které cíleně potlačují tvorbu melaninu a podporují rozjasnění tváře. Pro prevenci dalších skvrn je však vždy nejdůležitější již zmíněná důsledná ochrana před sluncem.
Domácí lifting pomocí masáže
Účinnost vašich kosmetických přípravků může výrazně podpořit správná technika aplikace spojená s automasáží, která napomáhá remodelaci kontur obličeje. Ideální postup zahrnuje nanesení pěti až šesti kapek krému na obličej i krk a jejich roztírání směrem nahoru a od středu ke stranám. Při postupu od nosoretních rýh směrem k čelu je vhodné vyvíjet na pleť jemný tlak a na závěr bříšky prstů promasírovat spánky pro uvolnění napětí. Pro stimulaci hlubších tkání odborníci doporučují vyvinout pevný klouzavý tlak pod lícními kostmi a podél linie čelisti směrem ke krku.
Řešení na míru
Pokud se u vás v období menopauzy objeví specifické problémy, jako je pozdní akné a nadměrná tvorba mazu, řešením může být použití toneru s kyselinou salicylovou (BHA), která čistí póry bez zbytečného vysušování. Při pocitech extrémní suchosti a pnutí je vhodné zařadit hydratační masky a séra s obsahem peptidů, které stimulují produkci kolagenu a zpevňují pleť. Jednou až dvakrát týdně je také prospěšné dopřát pleti jemný enzymatický peeling, který odstraní odumřelé buňky a připraví pokožku na hloubkovou hydrataci. Menopauza sice přináší řadu výzev, ale s konzistentní a cílenou péčí a samozřejmě správným pozitivním postojem může vaše tvář i nadále vyzařovat vitalitu a zdraví.