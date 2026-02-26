Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Jak se zbavit dvojité brady? Nepřítel krásy, který trápí miliony žen, má konečně soupeře

Podbradek nemusí být jen důsledkem několika sladkých hříchů navíc. Na jeho vzniku se podílí i genetika, přirozené stárnutí nebo dlouhodobé držení hlavy v předklonu – třeba při každodenním používání telefonu.
Podbradek nemusí být jen důsledkem několika sladkých hříchů navíc. Na jeho vzniku se podílí i genetika, přirozené stárnutí nebo dlouhodobé držení hlavy v předklonu – třeba při každodenním používání telefonu.Foto: Shutterstock
Podbradek nemusí být jen důsledkem několika sladkých hříchů navíc. Na jeho vzniku se podílí i genetika, přirozené stárnutí nebo dlouhodobé držení hlavy v předklonu – třeba při každodenním používání telefonu.
Podbradek nemusí být jen důsledkem několika sladkých hříchů navíc. Na jeho vzniku se podílí i genetika, přirozené stárnutí nebo dlouhodobé držení hlavy v předklonu – třeba při každodenním používání telefonu.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Podbradek nemusí být jen otázkou věku nebo pár kilo navíc – často za ním stojí genetika i každodenní zlozvyky, jako je neustálé koukání do telefonu. Dobrou zprávou je, že jeho vzhled můžete ovlivnit i bez invazivních zákroků. Stačí pár minut denně a jednoduchá obličejová jóga, která pomůže aktivovat svaly i podpořit lymfatický oběh.

Pokud jste doufali, že podbradek zmizí sám od sebe – třeba přes noc, mezi čištěním zubů a ranní kávou – musíme vás zklamat. Tenhle tvrdohlavý „spolubydlící“ pod bradou se drží jako host, který nepřečetl signály a odmítá odejít. A ne, není to vždycky jen otázka dezertu navíc. Roli hraje genetika, přibývající roky i náš moderní sport číslo jedna: koukání do telefonu, jako by v něm ležela odpověď na život. Dobrou zprávou je, že se dá eliminovat. A bez skalpelu.

Zbraní nebude žádný zázračný krém ani drahý přístroj, ale obličejová jóga – jednoduché cvičení, které kombinuje jemnou masáž, aktivaci svalů a podporu lymfy. Potřebujete jen své ruce, dvě minuty denně a trochu disciplíny. 

Jak se zbavit dvojité brady: 3 jednoduché techniky, které můžete začít dělat hned

#1 Palec jako osobní terapeut

Palci masírujte oblast od brady směrem ke krku – jemně, ale pevně. Představte si, že uvolňujete zatuhlé napětí a „posíláte otok dolů. Jeďte pomalu, s citem, bez drhnutí. Tuhle mini-masáž ocení čelist i krk: podporuje odvodnění a může pomoct zjemnit napjatý výraz v dolní části obličeje.

#2 Hřbet ruky: lymfatický budíček

Teď vyměňte nástroj – použijte hřbet ruky. Lehkými tahy přejíždějte podél spodní čelisti, střídavě levou a pravou ruku. Pohyb je nenápadný, ale efekt má jasný  stimuluje lymfatický oběh a pomáhá s otoky. Po pár dnech můžete mít pocit, jako byste si zapnuli „vlastní přirozený beauty filtr.

#3 Protažení, které dělá práci za vás

Mírně zakloňte hlavu, bradu vytáhněte dopředu – jako póza z módních přehlídek devadesátek. Vydržte chvíli, klidně vydechněte a opakujte. Tento cvik cílí na krční svaly, které jsou často zanedbané, přitom výrazně ovlivňují, jak „pevně“ působí linie obličeje. Je to trochu nezvyklé? Možná. Ale přesně proto to funguje.

Největší sabotér: „telefonový krk

Není divu, že vzniká generace krků v předklonu. Neustálé koukání dolů uspává svaly na krku a brada si pak doslova „sedne níž, než byste chtěli. Základní protiopatření je nudné, ale geniální: hlavu výš, ramena dozadu. Správné držení těla je nejlevnější facelift na světě.

Bonusové tipy, které podpoří efekt

Hydratace jako královna pleti: voda dělá s pletí zázraky – méně povadlý vzhled, víc jasu.
Spánek na zádech: pomáhá proti otokům a mačkání obličeje.
SPF i na krk: slunce neřeší, kde končí obličej. Chraňte i krk a bradu, ať Vám čas nedělá „mapy.

Žádný trik není Photoshop a žádné cvičení není botox. Ale když tyhle techniky zařadíte pravidelně, výsledky vás můžou překvapit rychleji, než čekáte. Podbradek se nevzdává snadno – jenže s denní rutinou, trochou humoru a zdravým sebevědomím mu dojde, že u vás nebude mít trvalý pobyt. A nezapomeňte: nejhezčí tvář je ta, která se umí usmát… i když zrovna nejedete na „ideálním úhlu.

VIDEO: Ve 20 letech je ještě na botox brzo, říká lékařka Petra Moravcová

"Ve 20 letech je na botox ještě brzo," říká lékařka Petra Moravcová k trendu vyhlazování vrásek u mladých žen. Vliv na to podle ní mají sociální sítě. | Video: Michaela Lišková

Zdroje: PubMed, JAMA Network, Northwestern, PubMed

