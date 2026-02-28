Přeskočit na obsah
28. 2. Lumír
Citron, soda i zubní pasta na obličej? Dermatologové varují před domácími triky, které ničí pleť

I běžné kuchyňské suroviny mohou narušit kožní bariéru, podráždit pleť a zhoršit její citlivost.
I běžné kuchyňské suroviny mohou narušit kožní bariéru, podráždit pleť a zhoršit její citlivost.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Domácí kosmetika z kuchyně vypadá nevinně – citron na skvrny, jedlá soda na „vyčištění“, zubní pasta na pupínek. Jenže kůže není laboratorní deska. Jakmile narušíte její pH a ochrannou bariéru, může se ozvat podrážděním, pigmentacemi i dlouhodobou citlivostí. Které populární triky dermatologové považují za nejrizikovější a proč se s nimi vyplatí brzdit?

Mažeme si na obličej citron, sypeme jedlou sodu, potíráme pupínky octem – protože je to „z kuchyně“ a tedy údajně šetrné. Jenže přírodní původ automaticky neznamená bezpečnost. Pokožka je citlivý orgán s jemně nastaveným pH a ochrannou bariérou, kterou lze domácími experimenty narušit rychleji než silným kosmetickým přípravkem. Následky se někdy projeví hned, jindy až po týdnech v podobě přetrvávající citlivosti, pigmentací nebo podráždění. Nevinný pokus před zrcadlem tak může skončit v lékárně – nebo v ordinaci dermatologa.

Kosmetické ošetření
Kosmetické ošetření

Citron: zesvětlení za cenu podráždění

Citronová šťáva patří k nejčastějším „babským radám pro sjednocení tónu pleti. Obsahuje kyseliny, které skutečně působí jako exfoliant. Problém je jejich koncentrace a nekontrolovaná aplikace. Přímé nanesení může narušit ochrannou vrstvu kůže, vyvolat štípání či zarudnutí. A pokud po takové kúře vyjdete na slunce, riziko se násobí – pleť je citlivější na UV záření, mohou se objevit tmavé skvrny nebo dokonce puchýře. Místo rozjasnění tak hrozí pravý opak.

Jedlá soda: zásaditý zásah do rovnováhy

Soda sice mechanicky odstraní odumřelé buňky, její pH je však silně zásadité. Kůže je přirozeně mírně kyselá – právě to ji chrání před bakteriemi a záněty. Nanesením sody tuto rovnováhu narušíme. Pleť pak může být suchá, napjatá a náchylnější k nedokonalostem. Paradoxně se tak prostředek používaný proti pupínkům může podílet na jejich zhoršení.

jedlá soda
Foto: Shutterstock

Česnek a ocet: síla, která pálí

Česnek je známý antibakteriálními účinky, a proto ho někteří lidé přikládají přímo na akné. Syrový však obsahuje látky, které pokožku výrazně dráždí – výsledkem může být pálení i povrchové popáleniny. Podobně je na tom jablečný ocet. Často se doporučuje jako „přírodní tonikum, ale neředěný je pro obličej příliš agresivní. A ani zředěný nemusí vyhovovat každému typu pleti.

Skořice a pocit „brnění“

Domácí masky se skořicí slibují prokrvení a svěží vzhled. Pocit tepla či štípání ale obvykle znamená podráždění. Skořice obsahuje silné aromatické látky, které mohou vyvolat zánětlivou či alergickou reakci, zejména u citlivé nebo tenké pleti.

Cukrové peelingy a mikropoškození

Cukr funguje jako mechanický exfoliant, jeho krystalky však nejsou tvarově jednotné. Při tření mohou na povrchu kůže vytvářet drobné, okem neviditelné trhlinky. Ty oslabují kožní bariéru a zvyšují citlivost. Profesionální peelingy jsou navržené tak, aby byly částice k pokožce šetrné – obyčejný cukr tuto jistotu neposkytuje.

Aspirin a zubní pasta: lék není kosmetika

Rozdrcený aspirin se používá kvůli obsahu látky podobné kyselině salicylové. Jenže kosmetické produkty jsou přesně dávkované a stabilizované. Tableta rozmíchaná ve vodě takovou kontrolu nemá, což může vést k zarudnutí, olupování či poškození ochranné bariéry. Podobně je to se zubní pastou na pupínky. Mentol, alkohol či peroxid sice vysušují, ale často až příliš. Pleť bývá podrážděná, zarudlá a kolem pupínku se může objevit šupinatění nebo tmavší skvrna. Pasta je určená na zuby, nikoli na tvář.

Proč domácí recepty nestačí

Popularita „kuchyňské kosmetiky vychází z pocitu jednoduchosti – víme, co si na pleť dáváme. Jenže i přírodní látky obsahují aktivní sloučeniny, které mohou být silné a nepředvídatelné. Kosmetické přípravky procházejí testováním bezpečnosti a stability a jsou formulovány s ohledem na chemii pokožky. Domácí směsi takové záruky nemají.

Pleť si pamatuje každé podráždění. Opakované narušování její bariéry může dlouhodobě oslabit schopnost regenerace. Krása nevzniká z agresivních experimentů, ale z trpělivé a šetrné péče. Obličej si zaslouží víc než improvizaci z kuchyňské linky.

VIDEO: Ve 20 letech je na botox ještě brzo, říká lékařka Petra Moravcová k trendu vyhlazování vrásek u mladých žen. Vliv na to podle ní mají sociální sítě.

"Ve 20 letech je na botox ještě brzo," říká lékařka Petra Moravcová k trendu vyhlazování vrásek u mladých žen. Vliv na to podle ní mají sociální sítě. | Video: Michaela Lišková

Zdroj: ndtv.comhealthline.com, PubMedmedicalnewstoday.com

