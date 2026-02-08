Wolf cut je vícevrstevnatý, texturovaný střih, který kombinuje nejikoničtější prvky z minulosti: shag ze 70. let a diskutovaný mullet z 80. let. Výsledkem je účes, který má objem nahoře, lehčí vrstvy kolem obličeje a divokou, ale nadmíru stylovou texturu. Pozitivní je, že tento trend nestaví na dokonalosti. Ba právě naopak! Jeho kouzlo spočívá v tom, že každá vlna, každá kudrlina a každý neuhlazený a divoký koneček si žijí vlastním životem, přesto ve výsledku působí jako součást celkového stylingu.
Trendy účes, co z vás udělá šmrncovní rebelku: Vlčí střih sluší každému typu obličeje a je nejnovějším hitem
Divoký, svobodomyslný a úplně nenucený — takový je wolf cut, tedy vlčí střih, který dobývá stránky módních magazínů i červené koberce. S vrstvenou texturou, jemným chaosem a nádechem rebélie dokáže dodat styl a sebevědomí. Troufnete si na účes, který nikdy nevypadá nudně, a přitom se snadno udržuje?
Trend, který překračuje hranice
Vlčí účes se poprvé objevil mezi K‑pop idoly v Jižní Koreji a rychle si získal srdce stylistů i fanoušků po celém světě. Dnes ho nosí celebrity jako Billie Eilish, Miley Cyrus nebo Camila Cabello, což z něj dělá nejen virální hit, ale také symbol odvážného sebevyjádření. Jeho úspěch ale nestojí jen na jménech slavných. Boduje především stylovou svobodou — můžete ho nosit divoce rozcuchaný, jemně romantický i čistě minimalistický a pokaždé bude působit aktuálně a sebevědomě. Velkým plusem je i nízká náročnost na údržbu: aby vypadal skvěle, nemusíte být kadeřnický profesionál ani trávit hodiny u zrcadla. Díky promyšlenému vrstvení je navíc univerzální a funguje na rovných, vlnitých i kudrnatých vlasech.
Střih na míru
Kadeřníci se shodují, že klíčem k povedenému wolf cutu je individualizace. Neexistuje jedna univerzální verze – délka vrstev, intenzita ofiny i celkový objem by se měly vždy přizpůsobit typu vlasů i osobnosti nositele. Jak potvrzuje kadeřnice a vlasová expertka Jayne Matthews, „wolf cut existuje v mnoha variantách a dá se přizpůsobit každému typu obličeje“. „U hranatějších rysů pomůže delší ofina, u kulatější tváře zase delší prameny kolem lící,“ vysvětluje. Zkušený stylista tak dokáže střih doslova „ušít na míru“ tak, aby podpořil přirozený tvar hlavy a zvýraznil rysy obličeje, aniž by účes působil přehnaně. A právě tato práce s detaily odlišuje povedený wolf cut od pouhé trendy kopie. Takže je důležité dobře si promyslet, do jakých rukou se vložíte.
Zakryje nedostatky, odhalí přednosti
Další výhodou je jeho schopnost lichotit různým tvarům obličeje. Díky vrstvení kolem tváře dokáže zjemnit ostré rysy, opticky prodloužit kulatější obličej nebo naopak dodat objem tam, kde chybí. Ofina – ať už rovná, nebo lehce rozčepýřená – hraje důležitou roli a umožňuje střih ještě víc personalizovat. Wolf cut tak není jen odvážnou volbou pro experimentátory, ale překvapivě nositelným řešením pro každého, kdo chce změnu bez zbytečného rizika.