30. 1.
Břicho jako kámen a štíhlé boky za chvíli cvičení: Japonská technika slibuje s postavou zázraky

Japonská technika
Foto: Shutterstock
Japonská technika
Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

V dnešní uspěchané době hledáme způsoby, jak vylepšit postavu, aniž bychom trávili hodiny v posilovně. Jednou z metod, která může překvapit svou jednoduchostí a přitom nesmírnou účinností, je jednoduchý japonský cvik - posílí hluboké svaly, zlepší držení těla a dokonale formuje pas i boky.

V hledání efektivních a nenáročných způsobů, jak zpevnit střed těla, se japonské techniky cvičení objevují stále častěji. Tyto metody kladou důraz na správné držení těla, vědomé dýchání a aktivaci hlubokých svalů a díky tomu pomáhají formovat pas a pevnější boky i bez nutnosti hodin strávených v posilovně. V dnešní uspěchané době totiž není čas ztrácet čas.

Tummy,Tuck,,Female,Fat,Body,Before,And,After,Weight,Loss
Tummy,Tuck,,Female,Fat,Body,Before,And,After,Weight,Loss

Zhubnout a nepřibrat: 5 pilířů celoživotně štíhlých lidí, díky kterým konečně získáte figuru snů

Zdraví

Proč japonské cviky fungují

Japonské přístupy k fitness se často zaměřují na malé, každodenní návyky spíše než intenzivní tréninky. Hlavním principem a klíčem celého úspěchu je aktivace středu těla (core) a koordinace s dechem. Tato kombinace nejen posiluje svaly břicha a zad, ale také zlepšuje držení těla a stabilitu, což vede k opticky užšímu pasu a pevnějším bokům.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nenápadný, zato velmi účinný cvik: Zvládnete ho kdekoliv, zlepší držení těla a odmění vás pevným břichem

Japonská technika
Japonky vědí, jak se efektivně udržovat ve formě.
Foto: Shutterstock
Nembutsu twist

Tento jednoduchý cvik se zaměřuje na střed těla, šikmé svaly břicha a stabilitu trupu a je součástí tradičních japonských cvičení známých jako Nembutsu undo. Spojuje jemnou rotaci trupu s vědomým dechem a lze jej provádět i doma.

Jak na to:

1. Výchozí postavení:

Postavte se rovně, nohy na šířku boků. Ramena uvolněná, páteř narovnaná, brada lehce zvednutá. Paže volně podél těla.

2. Základní rotace trupu:

Pomalu otáčejte trup do strany, nejdříve doprava, pak doleva. Pohyb vychází z pasu a břišních svalů, ne z ramen. S každou rotací aktivně zapojte šikmé břišní svaly.

3. Dýchání:

Nádech při návratu do středu. Výdech při otočení do strany, zatahujte břicho k páteři. Vědomé dýchání zvyšuje účinnost cviku a posiluje core.

Počet opakování: Začněte s 10–12 rotacemi na každou stranu. Postupně můžete zvýšit na 15–20, 1–2 série denně.

Tipy pro zvýšení efektu: Lehce pokrčte kolena pro stabilitu. Pokud chcete intenzivnější variantu, držte malý míček nebo ručník před tělem během rotace. Pomalu zvyšujte rozsah pohybu, ale zachovejte kontrolu.

    Japonská technika
    Stačí chvíle denně a výsledky by měly být zaručeny.
    Foto: Shutterstock

    Na co se můžete těšit?

    Efekty pravidelného cvičení jistě ocení každá žena. Těšit se můžete na zpevněné šikmé břišní svaly a střed těla. Lepší držení těla a stabilitu. Vizuálně štíhlejší pas a pevnější boky. Posílení hlubokých svalů trupu bez potřeby posilovny. Vyzkoušíte?

    VIDEO: To, co se v posledních pěti až sedmi letech odehrává, by se skutečně dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek

    Video: Tým Spotlight

    Zdroje: gq.co.za

