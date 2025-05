Nový dress code - ignorován. V Cannes se objevily už i opravdové módní příšernosti

Zákaz hlubokých výstřihů, průhledných látek i objemných rób? Letos v Cannes spíš působí jako zdvořilý návrh než závazné pravidlo. Módní experimenty jedou na plné obrátky a na slavné filmové přehlídce se to hemží modely, které by neprošly ani na školním plese. Na druhé straně, je to o dost zajímavější podívaná.