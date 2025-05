Konečně se odvázaly. Z filmového festivalu v Cannes se stává už i módní podívaná

Chvíli to vypadalo, že se letošní Cannes ponese hlavně v duchu cudnosti, pravidel a decentních výstřihů, ale kdepak. Po několika dnech opatrného našlapování to na červeném koberci konečně začíná žít – róby jsou nápadnější, styling odvážnější a atmosféra připomíná staré dobré časy, kdy se filmový festival nenesl jen ve jménu artových premiér, ale i módních momentů, o kterých se bude mluvit ještě týdny. Zkrátka: herečky, modelky i módní domy se už přestaly bát. A my se konečně máme na co dívat.

Přesvědčit se můžete v galerii.