Měla to být sezona přísnějšího dress codu – žádná nahota, žádné objemné róby, nic, co by překáželo nebo rušilo plynulý tok celebrit po červeném koberci. Festival v Cannes ale opět dokazuje, že slavné ženy si z doporučení organizátorů dělají spíš inspiraci než závazný plán. Výsledkem je přehlídka módní odvahy, drzosti i mírného chaosu, který k festivalu vlastně už tak nějak patří.

Během víkendu se Cannes proměnilo v živoucí módní laboratoř. Od strategicky průhledných rób přes korzetové modely až po šaty, které vypadají jako nezdařený pokus o haute couture. Na jedné straně minimalismus a noblesa, na druhé straně snaha šokovat nebo alespoň zaujmout. Pravidla? Ta jsou tu od toho, aby se testovaly jejich hranice.

