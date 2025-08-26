Práce je semlela. Eva Decastelo prozradila důvod konce vztahu s Tomášem Třeštíkem

Zatímco on už našel nový vztah s lékařkou Evou, ona zůstává sama. Zpráva o jejich odloučení přitom přišla nečekaně – jejich vztah navenek působil harmonicky.
Moderátorka Eva Decastelo se ani půl roku po rozchodu s fotografem Tomášem Třeštíkem necítí úplně vyrovnaná. Zatímco on už našel novou partnerku, ona zůstává single. Přiznává, že ji konec vztahu zasáhl, ale snaží se držet nad vodou prací, sportem a vírou, že i ji brzy potká nová láska.
„Důvod rozchodu byl velmi jednoduchý – dohodli jsme se. Myslím si, že to velké pracovní vytížení ani jednomu z nás neprospívalo. Ono se říká, že když jste si navzájem dali všechno, co jste si měli, tak je lepší se rozejít jako přátelé a poděkovat si. To se nám myslím povedlo,“ uvedla pro Blesk Eva Decastelo.
Po rozchodu se ale potýká s úbytkem váhy, což sama přiznává. „Nebudu popírat, že to se mnou zamávalo, ale začala jsem i hodně plavat a mám teď nejvíc práce za celý svůj život,“ vysvětlila moderátorka, která je viditelně štíhlejší než dřív.
Na módní přehlídce Styl a Kabo v Brně pak předvedla výrazný outfit návrháře Miroslava Michaela Knota – růžové flitrované kalhoty a průsvitný top, který zvýraznil její postavu. Přestože je nyní single, Eva neztrácí optimismus: „Přeji mu lásku a doufám, že i mě brzy potká,“ dodala s úsměvem.
Fotograf Tomáš Třeštík oznámil rozchod s herečkou a moderátorkou Evou takovým způsobem, že si mnozí ze začátku nebyli jistí, zda ve skutečnosti nejde o vyznání k jejich výročí. „Byl to s Tebou strašně krásnej kus života. Díky za vše, jsi úžasná ženská, Evo,“ napsal k jejich společné fotografii. A ve stejném duchu se nesl i komentář, který ke snímku připojila právě Decastelo. „Tomíčku. Děkuju za vše. Jsi skvělej chlap. Vždy s láskou," napsala a přidala ještě srdíčko. Že jde skutečně o rozchod, potvrdila až fotografova sestra Hana Třeštíková, která poslala zlomené srdce. Právě Hana si bratrovu přítelkyni velmi oblíbila a často spolu byly viděny ve společnosti.
Dvojice se dala dohromady v roce 2022 poté, co jim oběma skončila dlouholetá manželství. Třeštík se v roce 2020 rozešel po devíti letech se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou a o rok později oznámila konec manželství se scenáristou Reném Decastelo i Eva. Svou lásku první měsíce tajili a přiznali se k ní až na Eviny narozeniny. A stejně skoupí na slovo jsou i nyní, co se týká jejich rozchodu. „Je to moc citlivé, jinak než tím textem s fotkou to vyjádřit nechceme. Snad jen dodám, že je Tomáš naprosto úžasný chlap,“ řekla Decastelo pro iDNES.cz.