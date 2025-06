Módní policie: Když se nic neděje, vystavte bradavky. Kdo zvolil tuto taktiku?

Provokace by mohla být klidně druhým jménem Andrey Verešové. Modelka a bývalá slovenská Miss totiž bez problémů vytáhne tak odhalující outfity, až je vlastně ani nelze označit jako rafinované, neboť jsou už dávno za hranou. A ačkoli je jí už 45 let, nevypadá to tak, že by hodlala svůj specifický styl posunout do umírněnější roviny, spíš naopak. Na nedávné módní akci v Praze ukázala svá ňadra v celé kráse, když dorazila do prestižní pražské restaurace v odvážném outfitu bez podprsenky, který bezpochyby vzbudil pozornost.