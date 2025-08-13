Overaly jsou dokonalý letní kousek, který by neměl chybět v žádném dámském šatníku. Díky své univerzálnosti a nadčasovosti jsou přímo stvořené k poloformálním událostem, jako byla třeba i tisková konference k podzimnímu programovému schématu stanic rodiny Nova a k novinkám na Oneplay. Jak si s tímto letním kouskem poradily Tereza Kostková a Nela Boudová? Dva pohledy na stejný módní kousek – a dva zcela rozdílné výsledky.
Z dálky to vypadalo, že Tereza Kostková se rozhodla pro čistotu linií a univerzální eleganci. Bílý overal s jemně zvýrazněným pasem a širokými nohavicemi působil svěže a sofistikovaně. Trochu ošemetný je ale samotný střih.
Zatímco spodní části není moc co vytknout, živůtek overalu trochu doplácí na to, že je bez ramínek. Ačkoli je Kostková ve formě, dekolt působí zbytečně povadle a kravata, i když z té samé látky, přidává spíš na chaosu než na stylu. O moc lepší službu by udělalo klasické zavazování kolem krku neboli halter. Jemnému vzoru v podobě tenkých šedých proužků sice náznak pánského stylu sluší, ale šlo by to udělat i víc sofistikovaně.
Nela Boudová a etno vzory – to je kombinace, kterou na herečce nevídáme často. Obvykle totiž sází na klasické motivy nebo úplnou absenci potisků, tentokrát se ale odhodlala k menšímu módnímu experimentu. A dopadlo to překvapivě dobře. Krémový podklad nechal vyniknout bohatému, přesto vkusnému etno potisku a halter střih byl důkazem, že u overalů funguje lépe – iluze roláčku u krku navíc opticky prodloužila a zeštíhlila postavu.
S odvážnějším potiskem je snadné to přehnat s doplňky, Boudová ale zvolila umírněný přístup. Slaměná kulatá kabelka a jednoduché páskové sandálky v tlumených hnědo-béžových tónech dodaly outfitu letní, ale ne přehnaně boho nádech. Příjemně působil i účes – vlasy stažené do volného drdolu s pár volnými prameny dodaly celku ležérní a uvolněnou energii. Výsledek? Nenásilný, svěží a velmi současný look, který si zaslouží pochvalu.
Overal: od uniformy mechaniků až po univerzální součást dámského šatníku
Overaly mají za sebou dlouhou cestu od čistě pracovního oděvu po módní must-have. Původně se objevily na začátku 20. století jako praktická pracovní uniforma pro mechaniky, horníky či farmáře. Skutečný zlom ale přišel během druhé světové války, kdy ženy nastupující do továren potřebovaly funkční, ale pohodlný oděv – a overal se stal symbolem nové role ženy ve společnosti.
V 60. a 70. letech si ho oblíbily hvězdy jako Elvis Presley či Cher, což z něj udělalo módní statement. Od té doby procházel nesčetnými proměnami – od disco lesku přes minimalistické verze v 90. letech až po současné sofistikované střihy, které se pohybují na pomezí elegance a ležérnosti.
Dnes jsou overaly považovány za jeden z nejuniverzálnějších kousků šatníku – zvládnou totiž zastoupit celé duo top + kalhoty a zároveň působí jako promyšlený módní celek. Skvěle fungují v minimalistických verzích na večerní akce, ale i v ležérním provedení z denimu nebo lnu na denní nošení.
Klíčem k úspěchu je správný střih – ten by měl lichotit postavě, opticky prodloužit siluetu a neomezovat v pohybu. Důležité jsou také doplňky: výrazné šperky a psaníčko promění overal v elegantní večerní model, zatímco jednoduché sandálky a crossbody taška mu dodají uvolněnou atmosféru. Pozor si ale dejte na délku nohavic a umístění pasu – špatně zvolený střih dokáže i ten nejdražší overal proměnit v módní přešlap.