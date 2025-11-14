15. 11. Leopold
Královny stylu i chodící módní průšvihy: Jak se v posledních dnech předvedly české celebrity

České celebrity v posledních dnech ukázaly, že móda je hra – a někdy i nebezpečná. Některé outfity byly trefou do černého, jiné bychom nejraději hodili do černé díry. Naše módní policie nemilosrdně hodnotila: od nadčasové elegance Dany Morávkové, přes odvážné pokusy až po extravagantní selhání. Připravte se na přehled, který odhaluje, kdo na akcích zářil, a kdo by měl zamyslet nad svým šatníkem.

České celebrity se odvážných kousků nebojí – ale někdy by snad měly. Na posledních akcích jsme viděli, že některé outfity byly trefou do černého, jiné spíš do černé díry. Naše módní policie nenechala nic bez povšimnutí a rozdávala známky od 1 po 5: jedničky za nadčasovou eleganci, pětky za totální módní selhání.

Zatímco Dana Morávková a Jitka Schneiderová ukázaly, že móda je otázkou odvahy i vkusu, jiné celebrity si s outfitem zrovna nevěděly rady. Eva Feuereislová zvolila sice černý outfit, ale saténové šaty spíš připomínaly noční košili. Marta Jandová se pohodlným, ale nevýrazným kostýmem trochu ztratila, zatímco Vanda Hybnerová a Andrea Verešová sáhly vedle a módní faux pas bylo na světě.

Chcete vědět, kdo si odnesl jedničku a kdo pětku? Připravili jsme kompletní módní přehled – od elegantních nadčasových looků po extravagantní experimenty, které vyvolávají spíš údiv než obdiv.

Plastic Queen v negližé

Eva Feuereislová zvolila na premiéru filmu Hříšník Řepka černý outfit, což není špatná volba. Ovšem saténové šaty s krajkou připomínají noční košili až moc a k listopadu, jakkoli teplému, se moc nehodí. Sako se saténovou klopou a vysoké kozačky outfitu sice dodaly jemně podzimní nádech, ale jedná se spíš o průměrnou, nudnou kombinaci s nevhodným základem.

Známka (jako ve škole): 3

Eva Feuereislová
Foto: Profimedia
