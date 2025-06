"Rakovinu tlustého střeva mám z obou stran," říká Vanda Hybnerová

„Byla jsem na tom úžasném vyšetření střev a snažím se chodit jednou za dva roky na preventivní vyšetření. Těch důvodů stomie je víc. Rakovina tlustého střeva je u nás asi jedna z nejčastějších a myslím, že zrovna ta má nejlepší prevenci, dá se to nejlépe podchytit. Mám to z obou stran, máma ji měla také. Sice bez vývodu, ale také měla rakovinu tlustého střeva. Predispozice tam je, takže se hlídám," překvapila slovy o maminčině nemoci Hybnerová. Herečka se také snaží o zdravou životosprávu, přestože přiznává, že i kvůli jejímu povolání to rozhodně není stoprocentní.