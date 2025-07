Je posedlý hledáním dokonalosti. Giorgiovi Armanimu je 91 let, do důchodu se nechystá

Giorgio Armani se proslavil vytříbeným, elegantním a nadčasovým stylem, který vnesl do luxusní pánské módy minimalistický přístup. Tento italský návrhář patří už desítky let ke špičce světové módní scény. Značku Armani založil v roce 1975 a postupně ji rozšířil i do oblastí jako hudba, sport, luxusní hotely, stejně jako kosmetika a parfémy. Jeden z nejslavnějších návrhářů všech dob oslaví 11. července své 91. narozeniny.