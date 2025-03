Bere ještě někdo Oscary vážně? Móda tomu nenasvědčuje, hvězdy ukázaly poprsí i pozadí

Není to poprvé, co na Oscarech móda spíš šokovala než oslnila. Jak to vypadá, módní provokace na prestižních večerech nabírají na síle. Když se místo klasického glamouru objeví odvážné výstřihy a průhlednosti, je otázka, zda se módní trendy nedostaly do bodu, kdy šok a senzace přeberou žezlo a samotné umění módy zůstane pozadu.

Ostatně, přesvědčte se sami. Podívejte se do galerie, která zahrnuje nejen outfity z hlavního ceremoniálu, ale i z legendárního večírku Vanity Fair, který je sice známý svou extravagancí, ale letos se některé modely blížily spíše nevkusu než módní odvaze.