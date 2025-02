Svět propadl arabským parfémům. Luxusní vůně za pár korun, nebo marketingový trik?

Oleje jako sázka na jistotu: Kvalita versus cena u arabských parfémů

Pokud jde o arabské parfémy, platí jednoduché pravidlo – dostanete to, za co si zaplatíte. I když některé z nich slibují vůně inspirované luxusními niche parfémy, realita bývá jiná. „Roky jsem se živila jako recenzentka parfémů a načichala jsem jich opravdu spoustu. Co se ‘arabek’ týče, pravdou je, že dostanete, co si zaplatíte,“ potvrzuje odbornice.

Není tedy reálné očekávat, že parfém za dvě stovky, který je kopií Baccarat Rouge, překoná kvalitní niche vůně. Ve většině případů do pár hodin vyčichne a jeho výdrž je srovnatelná spíše s běžným tělovým sprejem než s parfémovou vodou. Pokud tedy hledáte autentickou a dlouhotrvající vůni, nejlepší volbou jsou tradiční arabské parfémové oleje, které mají oproti alkoholovým verzím výrazně delší výdrž a intenzitu.