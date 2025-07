Jak se obléct na hudební festival: Stylově, prakticky a bez úpalu

Letní festivalová sezona je v plném proudu a s ní přichází i klasická otázka: co si vzít na sebe, když nás čekají dny plné hudby, tance, horka nebo i deště, improvizovaných nocí a front na kafe? Festivalový outfit by měl být víc než jen „Instagram ready“ – měl by hlavně přežít celý den v terénu a večer vás pořád bavit.