Heidi Klum je zpět – a v plné parádě. Po osmi letech se legendární supermodelka a moderátorka vrací jako tvář kultovní módní reality show Project Runway, jejíž 21. sezona právě startuje.
Comeback slavila stylově: v pořadu Good Morning America se objevila v outfitu, který navrhl jeden ze současných soutěžících show. Vítězný look spojil džínovinu s puntíkatým vzorem, průsvitnými rukávy a výrazným žlutým límečkem – a Heidi ho doplnila lodičkami na podpatku a u procházky venku i černými slunečními brýlemi ve stylu old school fashion redaktorky.
Sama Klum o svém návratu říká: „Jeden den jste in, druhý out. V mém případě jsem in (v angličtině se tento výraz dá přeložit i jako jsem zpátky – pozn. red.).“ A dodává: „Pomohla jsem show vytvořit. Pomohla jsem ji prodat. Miluji tento pořad. Je to moje první televizní dítě. Takže po mnoha, mnoha letech jsem si řekla: ‚Vrátím se.‘“
Heidi se vrací spolu s návrhářem Timem Gunnem po úspěchu jejich společného spin-offu Making the Cut. Diváci i módní fanoušci tak sledují, jak se z původní moderátorské dvojice stává opět hlavní tahoun reality TV – a návrat obou působí téměř symbolicky: jako nový dech pro show, která formovala americký módní vkus celé dvě dekády.
Co je Project Runway?
Project Runway je ikonická americká módní reality show, která debutovala už v roce 2004. Pořad dává prostor začínajícím módním návrhářům, kteří soutěží o šanci prorazit v módním průmyslu – často v podobě finanční odměny, publikace své kolekce nebo spolupráce se známou značkou. Každý díl představuje nové zadání (například udržitelná móda, večerní šaty z neobvyklých materiálů nebo přehlídka haute couture), na jehož základě musí soutěžící navrhnout a ušít model v časovém presu.
Show se proslavila nejen talentovanými soutěžícími, ale i charismatickým moderátorským duem: Heidi Klum a Tim Gunn byli po mnoho let neodmyslitelnou součástí formátu. Od své premiéry si Project Runway získal obrovskou fanouškovskou základnu a pomohl odstartovat kariéru mnoha dnes známých designérů. Po dvaceti řadách a několika změnách v obsazení i produkci se show stále drží na výsluní – a návrat Heidi Klum je pro její fanoušky doslova nostalgickým dárkem.