Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Botox, politická vyjádření i outfit přes kopírák. Jak vypadaly včerejší Benátky?

FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Kim NovakFoto: Reuters
FF Benátky 2025
FF Benátky 2025: Kim NovakFoto: Reuters
Prohlédnout grafiku
Daniela Straková
Daniela Straková

Filmový festival v Benátkách je aktuálně také módní scénou, kde se střídá ležérní, ale pořád stylová denní móda s velkolepými večerními šaty. Teď k nim ovšem přibyly i politická stanoviska a nepovedený botox filmové hvězdy Kim Novak. Módní hvězda?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Film v hlavní roli, ale móda v žádném případě nezůstává pozadu. Červený koberec v Benátkách se i tentokrát proměnil v přehlídkové molo, kde se potkávají sofistikované róby, odvážná módní gesta i nečekané momenty, které rozpoutají debaty. Vedle klasické elegance se tak objevily i jasné politické vzkazy – a pozornost na sebe strhla i herečka Kim Novak, bohužel spíš nepřirozenou plastickou úpravou obličeje než samotným stylingem. Přesto 92letá dáma a hvězda Hitchcockovy Závratě (1958) ukázala, že móda není vyhrazená jen mladším ročníkům. Vystačila si s jednoduchými černými šaty a šátkem v proměnlivé zelené.

Vyjádřeními na téma politiky nešetřila – promluvila o diktatuře, zatímco další účastnice využily i své pouhé přítomnosti na červeném koberci.

Jak to vypadalo v Benátkách hlavně pokud jde o módu zjistíte v galerii.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama