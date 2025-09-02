Film v hlavní roli, ale móda v žádném případě nezůstává pozadu. Červený koberec v Benátkách se i tentokrát proměnil v přehlídkové molo, kde se potkávají sofistikované róby, odvážná módní gesta i nečekané momenty, které rozpoutají debaty. Vedle klasické elegance se tak objevily i jasné politické vzkazy – a pozornost na sebe strhla i herečka Kim Novak, bohužel spíš nepřirozenou plastickou úpravou obličeje než samotným stylingem. Přesto 92letá dáma a hvězda Hitchcockovy Závratě (1958) ukázala, že móda není vyhrazená jen mladším ročníkům. Vystačila si s jednoduchými černými šaty a šátkem v proměnlivé zelené.