Botox není hračka. Hygienici varují před nelegálními zákroky v kosmetických salonech

Botulotoxin, který se využívá pro vyhlazení vrásek a omlazení pleti, nesmí v Česku aplikovat kosmetické salony. Jeho injekční podání je povoleno jen lékařům, varovala na sociální síti X Hygienická služba ČR. Neodborné podání látky, která patří mezi jedy, může vést podle odborníků k vážným zdravotním komplikacím.
V Británii bylo podle českých hygieniků od letošního května nahlášeno po nelegálních kosmetických zákrocích s botulotoxinem 38 případů botulismu. „Botulismus je závažné onemocnění způsobené toxinem, který může po nesprávné aplikaci vést k oslabení svalů, zmazanému vidění, poklesu očních víček či potížím s polykáním nebo dýcháním,“ uvedli hygienici.
V Česku bylo podle informací Národního zdravotního informačního portálu mezi lety 2008 a 2022 zaznamenáno 11 případů, poslední dva pravděpodobně po požití paštiky kontaminované tímto takzvaným klobásovým jedem, který může vzniknout ve vakuově balených pokrmech. V roce 2023 pak Státní zdravotní ústav varoval před metodou léčby obezity injekcemi do žaludku, po kterých se lidé nakazili botulismem v Turecku.
Před neodbornými zásahy estetické medicíny osobami bez medicínského vzdělání opakovaně varuje také Společnost estetické a laserové medicíny sdružující lékaře s touto kvalifikací. Pacienti by si podle nich měli zařízení, kde chtějí například injekční aplikaci botulotoxinu podstoupit, předem prověřit. Varující může být podle nich také nízká cena.
Aplikace botulotoxinu patří mezi nejčastější výkony nechirurgické estetické medicíny spolu s aplikací kyseliny hyaluronové, laserové depilace nebo vypínání kůže. Podle dřívějšího vyjádření předsedy odborné společnosti Romana Šmuclera se komplikace vyskytují zhruba u půl procenta estetických zákroků, těch jsou ale v ČR podle jeho odhadů tisíce každý den. U nekvalifikovaných pracovníků jsou podle něj až dvakrát častější.
Lékaři od loňského roku do začátku června úřady upozornili na téměř 70 nelegálních poskytovatelů takových zákroků. Často šlo o kosmetičky či vizážistky z ciziny. Loni v říjnu Šmucler odhadoval, že v Praze je nelegálních pracovišť kolem deseti procent.
Zdroj: ČTK