Během víkendového programu Benátského filmového festivalu vynikla kombinace elegantních večerních rób a ležérní denní módy. Večerní outfity často vsadily na dlouhé sukně, asymetrické střihy a výrazné doplňky, zatímco denní looky nabídly minimalistické kombinace, úhledné inspirace, barevné tóny i akcenty. Materiály sahaly od hedvábí po satén a krajku, barevně dominovaly neutrální tóny s občasnými dramatickými odstíny. Celkově festival ukázal mix sofistikovanosti, glamouru a pohodlné elegance. Některé momenty se dají snadno převzít i do našeho každodenního šatníku.