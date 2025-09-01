Ikona počasí
Víkend v Benátkách: od sofistikovaných rób po pohodlnou denní módu

Festival v Benátkách 2025: Paris JacksonFoto: Reuters
Festival v Benátkách 2025: Paris JacksonFoto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Víkendový program Benátského filmového festivalu přinesl zajímavé módní momenty, od lehce ležérních denních outfitů po okouzlující večerní róby.

Během víkendového programu Benátského filmového festivalu vynikla kombinace elegantních večerních rób a ležérní denní módy. Večerní outfity často vsadily na dlouhé sukně, asymetrické střihy a výrazné doplňky, zatímco denní looky nabídly minimalistické kombinace, úhledné inspirace, barevné tóny i akcenty. Materiály sahaly od hedvábí po satén a krajku, barevně dominovaly neutrální tóny s občasnými dramatickými odstíny. Celkově festival ukázal mix sofistikovanosti, glamouru a pohodlné elegance. Některé momenty se dají snadno převzít i do našeho každodenního šatníku.

Podívejte se do galerie.

