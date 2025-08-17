„Mám tři krásné děti, všechny jsem kojila, a chtěla jsem si po nich udělat prsa,“ začíná své vyprávění Helena. Kliniku i lékaře vybírala pečlivě – navštívila sedm specialistů, než se rozhodla. Nakonec ji přesvědčila silná reklama založena na jméně slavné osobnosti, která kliniku propagovala. A v neposlední řadě skvělý první dojem: doktor působil důvěryhodně a slíbil, že jí jako „krásnou ženu“ vezme prioritně a výsledek bude špičkový.
Cena? Vysoká – 170 tisíc korun, o třetinu víc než obvyklé částky v Praze. Přesto se s manželem rozhodli na zákrok kývnout. „Říkala jsem si – bude to kapacita, budu v těch nejlepších rukách.“
Už před operací si sama radši zašla na sonografii prsou. Klinika to podle jejích slov nepožadovala. Dnes to vnímá jako první varovní signál, který bohužel přehlédla.
Paralen na čtyřicítky horečky
Zákrok proběhl na podzim. Krátce po něm však začaly potíže. „Levé prso mi trochu teklo, pustili mě z kliniky později, ale řekli, že je to normální stav. Tak jsme to neřešili.“ Jenže stav se nelepšil „Pět týdnů jsem psala na kliniku, chodila jsem tam každý týden a říkala jsem jim, že mi není dobře: že mě ta prsa bolí, že jsem unavená, že se nedokážu postarat o rodinu. Celých těch pět týdnů jsem proležela. A všichni mi řekli, že to jen snáším špatně, že jsem citlivá.“
Manžel Jiří byl svědkem kontrol, které trvaly pár minut. Žádné dezinfekce, žádné vyšetření. Ani na fotografie infikovaných ran, které Helena posílala, lékař nijak nereagoval. Z kliniky doporučili pouze klidový režim a případně paralen. Sama si je tedy zkoušela vysušovat aspoň řepíkem.
Dlouho si nechtěla připustit, že je něco špatně. „I když už jsem měla horečky kolem čtyřicítky, hádala jsem se doma s Jirkou, že mi vlastně nic není,“ vzpomíná. Když jí ale v jeden pátek vylétla horečka přes čtyřicet, psala znovu naléhavě na kliniku. Odpověď zněla: vezměte si paralen.
„Pan doktor nemá čas!“
Během víkendu se snažili dovolat komukoli z kliniky. V neděli se dovolali manažerce. Doporučila udělat test CRP. Lékař nebyl k dispozici – údajně byl zrovna na nákupech. Její manžel mezitím kontaktoval dvě nemocnice. Odpověď byla stejná: řešení je na klinice, která zákrok provedla. Žádný z doktorů nechtěl převzít za přešlapy jiného odpovědnost.
V neděli odpoledne se Helena konečně dostala zpět na kliniku. V pondělí ji akutně operovali. Nikdo ale pořádně nezjistil, co se děje. „Pan doktor pořád na něco čekal. Nikdy mi neudělal ani sono prsu. Ani mi pořádně nenabral krev. Kdyby to udělali, zjistili by, že mám pod implantátem a pod svalem obrovská ložiska zlatého stafylokoka.“
Manžel nakonec zajistil vyšetření v IKEM – ale klinika odmítla Helenu převézt. „Volal jsem tam, říkám, máte to domluvené, potřebujeme jen zajistit odvoz. Na to mi volala asistentka doktora: ‚A kdo si jako myslíte, že ji tam teď poveze? Doktor? Ten na to nemá čas!’“ popisuje Jiří nevěřícně.
„Ale prsa má hezký!“ a další nesmysly
Nebyl to jediný případ, kdy komunikace kliniky tragicky selhala. Pan Jiří si vybavuje také diskusi se samotným lékařem v momentě, kdy se stav jeho manželky zhoršoval. Místo adekvátního lékařského postupu doktor jen namítl, že „prsa má hezký“. „Tak jsem na něj koukal a říkal, ale když bude ležet v rakvi, tak jí tam budou prd platný, potřebujeme s tím něco dělat!“ vzpomíná Jiří pobouřeně.
Namísto cíleného řešení infekce zazněla od doktora také ještě jedna nesmyslná nabídka: „Když bude zánět jen pod jedním, to druhé bych nechal.“ Nad tímto vyjádřením zůstal manželům rozum stát. Nebylo to poprvé a nebylo to naposled. Klinika podle manželů postrádala i základní vybavení. A především: neměli ani žádné záložní řešení.
„Já jsem tam ležela a prosila je, ať mě převezou, jinak tam umřu. Ale oni mě převézt nemohli. Nemají smlouvu s žádnou nemocnicí,“ říká Helena. Přitom zpočátku klinika působila jako luxusní zařízení – dokud se něco nepokazilo. V první noc na ni místo sestřiček dohlížel sekuriťák. Nikdo jiný na klinice nebyl.
„Jediné, co je zajímalo, byly peníze“
Pobyt na klinice měl být časem klidného zotavení, místo toho paní Helena zažila naprostý opak. „Ležela jsem tam týden. Ve špinavé posteli. Nikdo se o mě pořádně nestaral, nikdo mi nic nevysvětlil.“ Když manžel chtěl situaci řešit, klinika ho odmítla. Manažerka mu údajně řekla, že se „jako pacientka nevyplatila“. Poté Heleně hrozila, že pokud ještě její manžel přijde, nechá ho vyvést.
Na čem záleželo nejvíc, byly podle Heleny finance. „Řešili, kdo to zaplatí. Jako by to byl problém, že tam ležím a nejsem výdělek. Jediné, co je zajímalo, byly peníze.“
Po reoperaci, při které byly implantáty konečně vyjmuty, se stav paní Heleny dočasně zlepšil – ale následky zůstaly. Prsa ji pořád bolí, jsou v nich nepředvídatelné struktury, které tvrdnou, i tekutina, jenže s tím nelze zatím nic dělat. „Čekám, jestli se to srovná,“ konstatuje Helena s tím, že pořád lítá po doktorech. Infekce se ukázala jako rezistentní. Dostala sedm druhů antibiotik, ale nezabírají už žádná– tělo s tím bojuje samo.
Aby toho nebylo málo – klinika si podle manželů nechala zaplatit i zákrok, který nikdy neprovedla. Nad rámec operace prsou si paní Helena připlatila 30 tisíc za tzv. liposukci podpažních ‚křidélek‘. Jenže po operaci bylo zjevné, že k žádnému zásahu nedošlo. „Po operaci mě tam nic nebolelo. Když jsem se ptala, jestli mi to udělali, tak paní manažerka se jen podívala do země a řekla – ano, dělali – a sklopila oči.“ Její špatnou předtuchu potvrdili to i jiní lékaři a znalec. Nadstandardní zákrok neprovedli, ale peníze si nechali.
Zničené tělo, zdevastovaná psychika
Manželé se rozhodli promluvit nejen z vlastní zkušenosti, ale i kvůli desítkám dalších žen, které Helena objevila v online komunitách. „Když se mě někdo zeptá, řeknu – buďte rády, že jste zdravé. Za tyhle problémy to nestojí.“
Na internetu narazila na příběhy žen s komplikacemi po plastických operacích prsou. Špatně umístěné implantáty, rozdílná velikost, bolesti. „Je málo těch, které jsou skutečně spokojené. Pokud už se někdo rozhodne, měl by mít opravdu všechny informace. Ale pravda je – tohle nepotřebujeme. Jsme krásné tak, jak jsme.“
Svému plastickému chirurgovi nic zlého nepřeje, ale jeho lhostejnost ji poznamenala. Později navštívila jinou kliniku – tentokrát pouze za účelem nezávislého posouzení stavu prsou, – kde se setkala s úplně jiným přístupem. Nabídli opravu zdarma – jen za náklady. „Úplně jsem tam začala brečet, říkám, to je lidský a krásný přístup.“ Ale znovu by do toho nešla.
Fyzické i psychické následky si nese dál. Dřív zdravá, sportující máma tří dětí, teď čelí bolestem, zánětům, nočním můrám. Pomohl až praktický lékař. „Bohužel, ta psychická dohra je horší, než se zdá,“ dodává její manžel. „Psycholog ji odeslal na psychiatrii, kde dostala na šest měsíců tlumicí léky, aby se uklidnila a přestala mít strach z toho, že umře.“ Zkusila bylinky, alternativní léčbu. „Pořád beru prášky na spaní, i přes den, ale už se je snažíme snižovat. Pomalu se chci vrátit do života.“
Kliniku nakonec dvojice nežalovala, ale obrátili se na právníky. Po klinice požadovali vrátit plnou platbu za operaci, jelikož ve výsledku „prsa nejsou, a také žádali proplacení za následnou péči jiných lékařů, jelikož ti museli pokračovat v léčbě, kterou klinika neposkytla. Znalecký posudek potvrdil trvalé poškození tkání. Klinika nabídla 80 tisíc, odpovědnost odmítla.
Helenu nad vodou drží právě děti. „I když zlobí, člověka to postaví na nohy. Horší je, když zůstanu sama – všechno se mi vrací. Ale když jedu, starám se o ně, je mi líp.“ Poškození zůstává trvalé. Proto ženám, které plastickou operaci prsu zvažují, vzkazuje, „aby si nenechaly dobrovolně ničit zdraví. Aby si vážily samy sebe a opravdu do toho nešly. Vůbec to za to nestojí.“
Zdroj: Helena a Jiří H., červen 2025