Pamela Anderson se rozhodla prodávat nakládané okurky. Jejich cena vás překvapí

Pamela AndersonFoto: Profimedia.cz
Pamela AndersonFoto: Profimedia.cz
Pamela Anderson se pustila do nečekaného kulinářského projektu – uvedla na trh limitovanou edici pálivých nakládaček podle rodinného receptu. Okurky s růžovými lístky se prodávají za 900 korun a celý výtěžek pomůže zachránit volně žijící zvířata v Kalifornii.

Pamela Anderson tentokrát fanoušky nepřekvapila novou kosmetikou ani módní kolekcí, ale sklenicí okurek. Herečka totiž uvedla na trh limitovanou edici pálivých nakládaček Pamela’s Pickles, které vznikly ve spolupráci se značkou Flamingo Estate. Prodávají se za 38 dolarů (zhruba 900 Kč) za sklenici a jdou na dračku – k dostání je jen pár stovek kusů.

Recept má kořeny v rodině slavné herečky. „Pocházím z dlouhé linie zavařovačů,“ prozradila Pamela magazínu WWD. Inspirací jí byla prastrýcova sestra Vie, která byla oceněná mistryně v nakládání a zavařování a skvělá kuchařka. Anderson na ni vzpomíná s úsměvem: „Byla oslnivá od hlavy až k patě, v kuchyni tancovala na podpatcích a do kávy vám přidala trochu likéru Kahlua. Napsala knihu From Pickles to Pearls.“

Kromě okurek obsahuje směs i lokálně pěstovaný kopr, hořčici, česnek, růžový pepř, chilli guajillo, uzenou mořskou sůl a překvapivě i růžové lístky. „Miluju růže – samozřejmě v potravinářské kvalitě – a dávám je do mnoha svých receptů,“ vysvětluje herečka. „Mám ráda nádech pálivosti a dobrou strukturu.“

Foto: Flamingo Estate
Celý výtěžek z prodeje putuje Kalifornskému centru pro záchranu volně žijících zvířat, které poskytuje zdravotní péči divokým zvířatům. Recept na tyto populární okurky najdete i v kuchařce Pamely Anderson I Love You: Recipes From the Heart.

Foto: Flamingo Estate

Zdroj: The Cutwwd.com

