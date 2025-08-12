Sláva, krása ani bohatství neochrání před osudem. James Dean, princezna Diana, Grace Kelly a další světové ikony zemřely za volantem nebo na sedadle spolujezdce. Jejich poslední jízdy se staly tragickými příběhy, které šokovaly svět a zůstaly navždy zapsány do historie.
Pro některé slavné se auto stalo symbolem svobody a rychlosti, pro jiné posledním místem, kde vydechli. Luxusní vozy, klikaté silnice i osudové chyby – to vše stálo za tragédiemi, které šokovaly svět a zapsaly se do dějin. Herec James Dean, malíř Jackson Pollock, herečka Jayne Mansfield, monacká kněžna Grace Kelly i princezna Diana – všichni měli před sebou ještě roky života, když jejich cesta skončila nárazem, který nešlo přežít.
V následujících příbězích se vrátíme k posledním okamžikům těchto ikon a k okolnostem, jež proměnily jejich jména v legendy.