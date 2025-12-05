Dokázal probudit i ty největší spáče a během pár minut jim vykouzlit úsměv na tváři. Oblíbený moderátor Patrik Hezucký, jehož humor a osobitý styl provázely éterem celé roky, odešel po boji s vážnou nemocí.
Od nejasného původu a šikany k hlasu, který milovala celá země. Hezucký startoval všední rána napříč generacemi
Jeho hlas provázel posluchače každé všední ráno po několik desetiletí. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého éteru, proslul svým humorem, nadhledem i schopností mluvit otevřeně o vlastních životních zkouškách. Kolegové, přátelé i fanoušci na sociálních sítích vzpomínají na člověka, který dokázal zlepšit náladu i v těch nejtěžších dnech.
Jeho kolegové mluví o člověku, který byl pro mnohé oporou, inspirací a skutečným profesionálem. Posluchači mezitím zaplavují sociální sítě vzpomínkami a děkovnými vzkazy – za energii, kterou jim každé ráno rozdával, i za chvíle, kdy dokázal rozdávat radost, i když sám neprožíval snadné období. Patrik Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze a patří k nejznámějším hlasům českého rozhlasu – dlouhé roky je spojený především s Ranní show na Evropě 2.
ČTĚTE TAKÉ: „Rychle přijeďte,“ psala Nikole Hezucké sestra z nemocnice. Hezucký mluví o tryzně
Rodinné zázemí
Jeho rodinné zázemí bylo od začátku složité. Narodil se svobodné matce, otce – Francouze – nikdy osobně nepoznal a podle vyprávění zemřel ještě před jeho narozením. Matka v mladém věku odjela za svou sestrou do Francie, kde studovala na lyceu; právě tam otěhotněla. Obě sestry se poté vrátily do tehdejšího Československa, kde se Patrik narodil a o jeho výchovu se staraly společně. Když si matka později založila novou rodinu a narodila se jí dcera, vyrůstal Patrik převážně u tety, jak sám v několika rozhovorech popsal. Dětství označil za „trochu zvláštní“ – kromě nestandardní rodinné situace čelil i posměchu kvůli svému původu a vzhledu, což na něj podle jeho vlastních slov zanechalo stopu.
Rodinné zázemí
Jeho rodinné zázemí bylo od začátku složité. Narodil se svobodné matce, otce – Francouze – nikdy osobně nepoznal a podle vyprávění zemřel ještě před jeho narozením. Matka v mladém věku odjela za svou sestrou do Francie, kde studovala na lyceu; právě tam otěhotněla. Obě sestry se poté vrátily do tehdejšího Československa, kde se Patrik narodil a o jeho výchovu se staraly společně. Když si matka později založila novou rodinu a narodila se jí dcera, vyrůstal Patrik převážně u tety, jak sám v několika rozhovorech popsal. Dětství označil za „trochu zvláštní“ – kromě nestandardní rodinné situace čelil i posměchu kvůli svému původu a vzhledu, což na něj podle jeho vlastních slov zanechalo stopu.
Otec neznámý cizinec
Téma původu a neznámého otce se stalo zásadní součástí jeho životního příběhu. V dokumentu České televize 13. komnata Patrika Hezuckého otevřeně mluví o tom, že jeho biologický otec je pro něj „neznámý cizinec“ a že se dlouhé roky snažil zjistit o něm víc. Pátrání ho zavedlo zpět k francouzskému prostředí, kde jeho matka kdysi studovala, a pomohlo mu aspoň částečně pochopit vlastní kořeny, i když definitivní odpověď nikdy nedostal.
Povinná školní docházka
Po základní škole studoval pražské gymnázium Nad Štolou, kde v roce 1988 odmaturoval. Krátce poté se vydal ve stopách rodinné francouzské kapitoly: dva roky studoval francouzštinu v jihofrancouzském městě Toulouse na škole Alliance Française a během pobytu pracoval jako au pair. Po návratu do Česka začal využívat jazykovou vybavenost jako tlumočník a asistent u zahraničních filmových produkcí, které se v 90. letech v Česku natáčely.
První kontakt s kamerou
Jeho úplně první kontakt s kamerou ale sahá už do dětství – zhruba v osmi letech se objevil v populárním seriálu Bakaláři. V devadesátých letech pak začal moderovat televizní hudební pořad Eso, což byla jeho první výrazná moderátorská příležitost na obrazovce a vstupenka do mediálního světa. Objevil se i v dalších pořadech a projektech a postupně se z něj stal známý televizní i rozhlasový hlas.
Zlom v kariéře
Zlom v kariéře přišel roku 1997, kdy nastoupil do rádia Evropa 2. Zprvu působil jako zprávař, ale brzy se z něj stal spolutvůrce vysílání. Legenda vypráví, že v nočním vysílání náhle chyběla moderátorská dvojice, a tak někdo navrhl spojit tehdy málo známého Leoše Mareše právě s Patrikem Hezuckým. Improvizované společné vysílání se setkalo s takovým ohlasem, že z dvojice Mareš – Hezucký vznikla trvalá moderátorská sestava.
Ranní show Evropy 2
Od té doby byl Patrik Hezucký neodmyslitelně spojen s Ranní show Evropy 2, kterou s Marešem moderoval desítky let. Kromě toho vytvořil fiktivní postavu „pana Mrázka“, ústřední figuru pořadu Mrázek, ústředna, v němž z rádia telefonoval neznámým lidem a zkoušel je nachytat nejrůznějšími žerty – tento formát se stal kultovním. Hezucký si získal pověst moderátora s výrazným smyslem pro humor, nadsázku a schopností „odlehčit“ i nepříjemná témata.
Lepší už to nebude
V posledních letech se jeho hlas objevuje i v podcastovém světě. Spolu se Zdeňkem Pohlreichem a Milošem Pokorným natáčí podcast Lepší už to nebude, kde trojice komentuje svět kolem sebe bez filtru a s typickým humorem.
A jako by osud neměl dost – i moderátor Miloš Pokorný, prožil moment těsně na hraně života a smrti. Lékaři mu totiž diagnostikovali trombózu nohy. Miloš popsal, že si po vystoupení v divadle dal s kolegy ještě skleničku. Ráno se ale probudil a levou nohu měl jako „Vémola“. Okamžitě proto zamířil na pohotovost, kde skončil na jednotce intenzivní péče. Miloš však, jako pravý optimista, svůj boj popisuje s dávkou humoru: „Já i Patrik jsme‚ padli za vlast,“ uvedl v narážce na jejich společné působení v podcastu Lepší už to nebude. Naštěstí léčba zabírá – podle jeho slov mu lékaři potvrdili, že má „nadstandardně dobré srdce“, což prý mu pomohlo nebezpečnou plicní embolii odvrátit.
Svatba s Nikol
Patrik Hezucký se ještě před padesátkou rozhodl oženit. V roce 2019 si vzal za manželku svou dlouholetou přítelkyni Nikolu Pastirčákovou. Zasnoubili se rok před svatbou, po sedmi letech vztahu.
Soukromí
V soukromí žije Patrik poměrně klidným rodinným životem. S Nikolou společně vychovávají syna Olivera, narozeného v roce 2019. Cesta k rodičovství pro ně však nebyla snadná – pár v rozhovorech otevřeně mluvil o tom, že před narozením syna přišli opakovaně o miminko, což pro ně bylo psychicky velmi náročné období. Narození Olivera proto oba vnímají jako obrovský dar a Patrik často zdůrazňoval, že od té doby se pro něj běžný život točil především kolem rodiny.
Temný rok 2025
Rok 2025 přinesl do jeho života další těžkou zkoušku. Potýkal se závažnými zdravotními komplikacemi, které vedly k dramatickému úbytku váhy a svalů a následně i k tomu, že skončil na invalidním vozíku a byl dlouhodobě hospitalizován v benešovské nemocnici. Přes svůj těžký stav zůstával v kontaktu s veřejností – ve vysílání Ranní show Evropy 2 se objevil přímo z nemocničního pokoje, mluvil o víře v dobrý konec a opakovaně děkoval fanouškům za podporu.
Patrik Hezucký
Životní příběh Patrika Hezuckého tak propojuje nelehký start – vyrůstání bez otce, složité rodinné zázemí a pocity outsidera – s mimořádně úspěšnou kariérou jednoho z nejznámějších českých moderátorů. Od prvních krůčků před kamerou a pobytu ve Francii přes tlumočení a televizi až po legendární Ranní show a populární podcast zůstává jeho hlavní devízou schopnost bavit lidi a zároveň o svém vlastním životě mluvit otevřeněji, než bývá u veřejně známých osobností zvykem.