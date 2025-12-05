Přeskočit na obsah
6. 12. Mikuláš
Od nejasného původu a šikany k hlasu, který milovala celá země. Hezucký startoval všední rána napříč generacemi

Leoš Mareš a Patrik HezuckýFoto: Profimedia
Leoš Mareš a Patrik HezuckýFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jeho hlas provázel posluchače každé všední ráno po několik desetiletí. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého éteru, proslul svým humorem, nadhledem i schopností mluvit otevřeně o vlastních životních zkouškách. Kolegové, přátelé i fanoušci na sociálních sítích vzpomínají na člověka, který dokázal zlepšit náladu i v těch nejtěžších dnech.

Dokázal probudit i ty největší spáče a během pár minut jim vykouzlit úsměv na tváři. Oblíbený moderátor Patrik Hezucký, jehož humor a osobitý styl provázely éterem celé roky, odešel po boji s vážnou nemocí.

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel oblíbený moderátor Patrik Hezucký

Celebrity

Jeho kolegové mluví o člověku, který byl pro mnohé oporou, inspirací a skutečným profesionálem. Posluchači mezitím zaplavují sociální sítě vzpomínkami a děkovnými vzkazy – za energii, kterou jim každé ráno rozdával, i za chvíle, kdy dokázal rozdávat radost, i když sám neprožíval snadné období. Patrik Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze a patří k nejznámějším hlasům českého rozhlasu – dlouhé roky je spojený především s Ranní show na Evropě 2.

Rodinné zázemí

Jeho rodinné zázemí bylo od začátku složité. Narodil se svobodné matce, otce – Francouze – nikdy osobně nepoznal a podle vyprávění zemřel ještě před jeho narozením. Matka v mladém věku odjela za svou sestrou do Francie, kde studovala na lyceu; právě tam otěhotněla. Obě sestry se poté vrátily do tehdejšího Československa, kde se Patrik narodil a o jeho výchovu se staraly společně. Když si matka později založila novou rodinu a narodila se jí dcera, vyrůstal Patrik převážně u tety, jak sám v několika rozhovorech popsal. Dětství označil za „trochu zvláštní“ – kromě nestandardní rodinné situace čelil i posměchu kvůli svému původu a vzhledu, což na něj podle jeho vlastních slov zanechalo stopu.

Patrik Hezucký
Patrik HezuckýFoto: Profimedia
