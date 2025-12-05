Přeskočit na obsah
6. 12. Mikuláš
Nataša Gollová Adině Mandlové přebrala milence. Kvůli němu byla za kolaborantku

Nataša GollováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Z prvorepublikových hereček platila za nejvzdělanější, uměla čtyři jazyky. Publikum ji milovalo hlavně v komických rolích, ať už jako ztřeštěnou Evu v komedii Eva tropí hlouposti anebo ve filmu Kristián, kde si zahrála spolu s Adinou Mandlovou. Původně byly kamarádky, pak sokyně v lásce.

Pocházela z rodiny, kde se kladl důraz na vzdělání. Jejím dědečkem byl historik Jaroslav Goll, otec František Xaver Hodáč byl právníkem, politikem, poslancem, profesorem na ČVUT i generálním tajemníkem Ústředního svazu československých průmyslníků.

Nataša se věnovala mimo jiné tanci, a když ve dvaceti odjela na soutěž do Paříže, prožila tam románek s básníkem Tristanem Tzarou. Její další známostí byl nepřiznaný gay a komplikovaná osobnost, kolega František Vnouček. Třetí osudový vztah zažila s Willym Söhnelem, který byl v době nacistické okupace ředitelem barrandovských ateliérů. Kvůli Söhnelovi pak byla po válce obviněná z kolaborace. I když ji soud osvobodil, v divadlech s ní odmítali hrát a filmaři s ní nechtěli točit. Nakonec se přece jen v několika filmech objevila, ale předválečné slávy už nikdy nedosáhla. Více se dočtete v naší galerii.

Mluvila čtyřmi jazyky

Nataša Gollová
Nataša GollováFoto: Profimedia.cz

Říká se, že z prvorepublikových hereček byla Lída Baarová nejkrásnější, Adina Mandlová nejsvůdnější a Nataša Gollová nejvzdělanější. Ať už s tím souhlasíte, nebo ne, faktem zůstává, že Nataša Gollová absolvovala dívčí gymnázium a studovala na Filozofické fakultě UK v Praze i v Anglii. Uměla francouzsky, anglicky, německy a rusky. Herectví a moderní scénický tanec studovala soukromě.

