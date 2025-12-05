Zpráva o úmrtí Patrika Hezuckého zasáhla fanoušky rádia i jeho kolegy jako blesk z čistého nebe. Moderátor, jehož hlas byl po léta neodmyslitelně spjatý s vysíláním Evropy 2, odešel ve věku pouhých 55 let. Pro mnohé byl symbolem dobré nálady, energie a profesionality, kterou dokázal rozdávat i skrze éter.
Slzy pro Patrika Hezuckého: slavní se s oblíbeným moderátorem dojemně loučí
Smrt Patrika Hezuckého (†55) zarmoutila nejen jeho kolegy z rádia Evropa 2, ale i tisíce posluchačů po celé republice. Internet zaplavily vzkazy plné smutku, vděku i vzpomínek na nezaměnitelný hlas, který mnoha lidem provázel všední dny.
Zpráva o úmrtí Patrika Hezuckého zasáhla fanoušky rádia i jeho kolegy jako blesk z čistého nebe. Moderátor, jehož hlas byl po léta neodmyslitelně spjatý s vysíláním Evropy 2, odešel ve věku pouhých 55 let. Pro mnohé byl symbolem dobré nálady, energie a profesionality, kterou dokázal rozdávat i skrze éter.
Sociální sítě se během několika hodin proměnily v místo tichého loučení i sdílení vzpomínek. Lidé píší o chvílích, kdy je jeho pořady provázely do práce, pomáhaly jim překonat těžké období nebo jim jednoduše zpříjemňovaly každý den. Přidali se také kolegové z branže, kteří s ním dlouhé roky spolupracovali a dnes otevřeně mluví o bolesti ze ztráty i o tom, jak výraznou stopu v jejich životech zanechal.
Patrik Hezucký patřil k nejvýraznějším osobnostem českého éteru a jeho jméno bylo pro posluchače zárukou kvalitní zábavy i lidského přístupu. O to silnější je nyní ticho, které po něm zůstalo. V následujících řádcích přinášíme výběr nejdojemnějších vzkazů a vzpomínek těch, kteří na něj nikdy nezapomenou.