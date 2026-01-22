Influencerka Dominika Myslivcová si nějaký čas pečlivě hlídala soukromí a fanouškům dávkovala jen náznaky. Na sociálních sítích se objevovaly záběry z luxusních restaurací a hotelů, ale místo partnerovy tváře vždy jen detail potetované mužské ruky. Nakonec ale napětí nevydržela a s novým doprovodem se ukázala veřejně.
"Zřejmě má nasazeny růžové brýle," říká o novém vztahu Myslivcové Eva Feuereislová
Dominika Myslivcová dlouho fanoušky napínala jen náznaky z luxusních večeří a záběry potetované mužské ruky. Teď se ale s novým partnerem ukázala veřejně – společně vyrazili na prestižní Beauty Ball na bratislavském hradě. Podle některých zdrojů má jít o ženatého muže se třemi dětmi.
Poprvé byla s neznámým mužem spatřena už loni při slavnostním zahájení sezony ve Špindlerově Mlýně. Následovaly romantické snímky z pobytu ve Vysokých Tatrách, opět bez jasného odhalení identity. Definitivní tečku za spekulacemi ale udělala až účast na prestižním plese Beauty Ball na bratislavském hradě, kam dorazila po boku urostlého, výrazně potetovaného muže.
Myslivcová v bílých šatech s hlubokým výstřihem po jeho boku doslova zářila a bylo zřejmé, že jde o zcela jiný typ partnera, než na jakého byli lidé u ní zvyklí. Její poslední známý vztah byl se Zdeňkem, otcem jejího dvouletého syna Deriana, který je spíše menší postavy. Nový muž je naopak statný a na první pohled nepřehlédnutelný.
Podle informací serveru Expres.cz má jít o Jakuba Vavrouška, který je ženatý a má tři děti. Zdá se ale, že osobní situaci má vyřešenou – s Dominikou se bez obav objevuje na společenských akcích a ani jeden z nich se společným vystupováním nijak netají.
To si ale nemyslí Eva Feuereislová
„Myslím si, že Domča je tak trošku opojená láskou a nevidí fakta a realitu. Chtěla bych jí otevřít oči, protože má zřejmě nasazeny růžové brýle a taky si myslím, že se může stát obětí manipulací, lží a nepravd, které jsou směrem k ní prezentovány právě jejím novým partnerem,“ tvrdí Eva Feuereislová ve svém reakčním pořadu.
„Přejděme ale na ta ale. Jakub Vavroušek je stále ženatý. Nevím, jak se k tomu staví Dominika, ale možná to pro ni je překvapení, protože by bylo zase překvapení pro mě, kdyby Domča vědomě začala nějaký vztah s mužem, který je ženatý. Myslím si, že ten Jakub jí třeba sdělil, že už se rozvádí, ale podle mých informací to tam na rozvod zatím nevypadá a ani žádný rozvod v běhu není,“ doplnila Eva. „Se zveřejnění vztahu ale přišly i další informace. Začaly se ozývat milenky Jakuba Vavrouška. Ty milenky měl mít i za tu dobu, co se vídal s Dominikou Myslivcovou. Za poslední měsíce je jich několik,“ šokovala Feuereislová.