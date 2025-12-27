Influencerka Veronica Biasiol v posledních týdnech pořádně zaskočila své sledující, když vyšlo najevo, že tvoří pár s Matějem Dejdarem. Zatímco o jejím soukromí se v minulosti spekulovalo často, tento vztah přišel pro veřejnost prakticky bez varování. Dvojice se dlouho držela mimo pozornost, o to větší překvapení ale vyvolaly společné náznaky blízkosti a potvrzení, že mezi nimi nejde jen o přátelství. Fanoušky zaujalo nejen to, že si k sobě našli cestu, ale i kontrast jejich světů – výrazná influencerka a syn známého herce působí jako nečekaná, ale o to sledovanější kombinace. Do hledáčku se dostali i známé královně plastik, Evě Feuereislové.
"Hra na lesbičku už asi netáhla, takže si našla kluka," útočí na Veronicu Biasiol Eva Feuereislová
Influencerka Veronica Biasiol znovu rozvířila vody českého showbyznysu: po zprávách o jejím vztahu s Matějem Dejdarem se do debaty ostře vložila i „Plastic Queen“ Eva Feuereislová. V podcastu nešetřila kritikou, vytáhla Veroničiny bývalé vztahy a naznačila, že nový románek podle ní nemusí mít dlouhé trvání.
„Matěj je známý lev salonů, lev pražských barů, klubů, často se vyskytuje mezi zlatou mládeží na Dlouhé ulici, kde si užívá noční život plnými doušky,“ rozpovídala se ve svém podcastu o synovi známého herce Martina Dejdara Eva Feuereislová. „Vztahy Veronicy Biasiol působí dost komicky, kontroverzně a zvláštně, protože ona má všechny ty vztahy zakončený obrovskejma s*ačkama, ohňostrojema a plejádou skandálů. Nevím, jak to dělá, ale na spoustu lidí působí jako narcistická osoba,“ doplnila Eva.
Vztahy Veronica Biasiol dlouhodobě patří k tématům, která budí pozornost veřejnosti i médií. Influencerka si prošla několika mediálně sledovanými vztahy, jež často provázely emoce, veřejná vyjádření i následné rozchody. Sama se nikdy netajila tím, že její partnerský život byl turbulentní a že si z některých zkušeností odnesla nejen zklamání, ale i cenné lekce. Právě otevřenost, s jakou o vztazích mluví, z ní udělala výraznou osobnost českého online prostoru – a zároveň důvod, proč každý její nový partnerský krok vyvolává zvědavost a diskuze.
Bývalou partnerkou modelky a finalistky soutěže Miss Czech Republic 2024, Veronicy Biasiol, byla Barbora Mlejnková, bývalá účastnice reality show Survivor a pokerová hráčka, se kterou se rozešly v roce 2023. Jejich vztah prošel i obdobím nevěry ze strany Veronicy. V minulosti Biasiol chodila i s Alicí Kolarčíkovou.
Ve vztahu Veronicy Biasiol a Báry Mlejnkové viděla Eva vypočítavost právě ze strany Veronicy. „Chtěla bejt něčím jiná, tak tenkrát se jí Bára hodila do krámu asi pro to, že z ní byla Bára dost vyřízená. Většinou to tak mají lidi mezi sebou navzájem, ale Veronice Biasiol dělalo zřejmě dobře to, jak do ní byla Bára vražená a zamilovaná. Myslím si, že toho Veronica dost zneužívala, protože jak jsme se dozvěděli, tak Mlejnkovou velmi často podváděla, mimo jiné i se svojí bývalou přítelkyní Alicí Kolarčíkovou,“ rozebrala Plastic Queen v podcastu. „Veronica se k lidem chová jako k věcem a chová se jako prase. Dlouhodobě, opakovaně, ať je ve vztahu s Pepou, s Hynkem nebo s Matějem. S mladým Dejdarem ji svatba určitě nečeká, myslím, že ho zase podvede, jestli už to teda teď nedělá," uzavřela svůj názor na pár.
„Mladýmu Dejdarovi bych mohla jen doporučit, aby byl obezřetný, pozorný a aby si nenechal s*át na hlavu. Ale přeju jim do vztahu samozřejmě hodně štěstí, doplnila Eva Feuereislová na závěr.