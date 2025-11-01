"Takhle to vypadá, když se po roce a půl odmítáte vrátit,“ upozorňuje Myslivcová na zesměšňování Chytila

Influencerka Dominika Myslivcová se i po roce a půl od rozchodu potýká s nepříjemnostmi ze strany svého bývalého partnera Zdeňka Chytila, s nímž má dvouletého syna Deriana. Jak sama tvrdí, podnikatel rozchod neunesl a dlouhodobě ji má psychicky napadat a ponižovat. Naposledy se však podle ní situace vyhrotila — útoky se přesunuly i do veřejného prostoru a Dominika už zůstala zticha jen těžko.
Chytil si totiž neodpustil narážku na zářijové číslo Playboye, jehož titulní stránku zdobí právě Myslivcová. Na sociálních sítích sdílel fotografie, na nichž pózuje se stohy výtisků tohoto vydání, a přidal k nim ironické poznámky. „Pak že se to neprodalo. Rudé právo hoří líp,“ napsal posměšně. K tomu přidal další komentář: „Halíře dělají talíře. Poslední kusy na prodej – 10 Kč/ks,“ čímž zlehčil hodnotu časopisu i samotné Myslivcové.
Rozhořčená Myslivcová na svém profilu reagovala ostře: „Já nevím, jestli byla dlouhá noc, nebo co to má zase znamenat. Každopádně tohle neustálé zesměšňování, ať už každodenní po esemeskách, nebo teď veřejně, si líbit nenechám. Takhle to vypadá, když po roce a půl odmítáte vrátit se ke svému ex,“ uvedla Blesku otevřeně influencerka.
Dominika se Zdeňkem krizi neustáli
Dominika Myslivcová prolomila mlčení příspěvkem na svém Instagramu. „Kde je tatínek? Jsi ještě s otcem Derianka? Rozešli jste se? Podobné typy zpráv mě doprovázejí dennodenně už pár měsíců. Dlouho jsem se na toto téma nechtěla vůbec vyjadřovat a na podobné otázky, ať už ze strany médii, anebo vás, mých sledujících, mlžila. Hodně mlžila. Nepatřím mezi ty, kteří křičí své soukromé problémy do světa nejlépe hned ten den, anebo se hroutí ve Stories. A i když se k vám snažím být vždy upřímná, tady mi to úplně nešlo. Jsem taky jen člověk a potřebovala jsem čas to všechno vstřebat,“ rozpovídala se.
„Když s někým máte dítě, asi vás nenapadne, že za pár měsíců budete brát nohy na ramena a stěhovat se o dům dál. Ne, nenapadlo mě to. Vždy jsem si pro malého přála úplnou rodinu, to bez debat. Ale abych byla upřímná, co se nás týče. Jako rodina jsme nefungovali vlastně nikdy. S otcem Derianka máme naprosto jiné priority a naprosto jiné hodnoty. Proto jsem se rozhodla se od něj začátkem května odstěhovat,“ uvedla.
Myslivcová neskrývala ani své obrovské zklamání. „Jako pro každou mámu je i pro mě nejdůležitější náš syn a chci pro něj jen to nejlepší. Přeju si, aby viděl mámu, která je šťastná, spokojená, silná, a abych z něj vychovala gentlemana, který má respekt a úctu k ženám. Chci, aby vyrůstal v prostředí, kde je klid, pohoda, láska, a to se mi momentálně daří. A i když nám to nevyšlo, odnáším si z tohoto vztahu to nejvíc, co jsem mohla, a to je nekonečno lásky od mého syna,“ dodala.
Zakončeno slzami
Po oznámení konce vztahu zaplavili fanoušci Dominiku dojemnými vzkazy. Influencerka přiznala, že ji to hluboce zasáhlo a neubránila se slzám. „Chtěla jsem vám poděkovat. Od rána mi chodí miliony zpráv. Říkala jsem, že nebudu brečet ve Stories a nemám to ani v plánu. Dneska jsem ale brečela. Mě to tak neskutečně dojalo. Dodali jste mi sílu a energii, kterou jsem necítila poslední čtyři měsíce,“ uvedla Myslivcová.
