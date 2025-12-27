Jeho jméno dnes možná zapadá prachem času, přesto si ho české publikum vybaví během vteřiny. František Dibarbora – laskavý kat František z pohádky Šíleně smutná princezna – patří k těm tvářím, které se nesmazatelně zapsaly do paměti diváků. Jeho vlastní život ale pohádkový nebyl. Zrada blízkého přítele, osobní tragédie i předčasná smrt vytvořily osud, který měl k filmové idyle daleko.
Zrada kamaráda, tragická smrt a role, na kterou se nezapomíná: Osud kata ze Šíleně smutné princezny
Dnes už jeho jméno zná málokdo, ale dobrosrdečného kata z pohádky Šíleně smutná princezna si vybaví téměř každý. František Dibarbora prožil život, který měl k pohádce daleko: přišel o manželku kvůli příteli, rodinu zasáhla tragédie a jeho vlastní konec přišel po nešťastné autonehodě. Za laskavým filmovým úsměvem se skrýval příběh plný ran, které se nezacelí.
„To se dělá, ty chuligán, tady čmárat po zdi!“ kárá v pohádce s roztomilým přízvukem prince Vaška, kterého ztvárnil Václav Neckář. Onen akcent přitom mohl znít klidně i jinak – herec měl totiž italské kořeny. Jeho dědeček Giacomo DiBarbara byl podnikatel z Udine, který vlastnil u Vídně továrnu na textilní barviva. Rodinné jmění se však rozplynulo po požáru továrny a Dibarbora vyrůstal už na Slovensku.
Rána z kruhu nejbližších
Když se v roce 1968 natáčela Šíleně smutná princezna v režii Bořivoje Zemana, bylo herci 52 let – a prožíval těžké období. Jeho první manželku Annu Bottovou mu odloudil kolega, operní pěvec František Zvarík, jemuž Dibarbora velkoryse poskytl bydlení poté, co se Zvarík přistěhoval do Bratislavy. Důvěra se mu krutě vymstila.
ČTĚTE TAKÉ: Zpěvákovi Václavu Neckářovi ochrnula ruka a noha
Anna, dcera prvorepublikového senátora a básníka Ivan Kraska, se do Zvaríka bezhlavě zamilovala. Přestože byl zrazený Dibarbora, byl to on, kdo se z bytu odstěhoval. Tragédie tím ale neskončila – Zvaríkova nevěra dál pokračovala a Anna nakonec spáchala sebevraždu. Právě v bytě, kde dříve žila s Dibarborou.
Syn jako nový smysl
Po rozvodu zůstal herec nějaký čas sám. Později se oženil s hudební dramaturgyní Kvetou a narodil se jim vytoužený syn Michal. S ním trávil každou volnou chvíli – hráli si s vláčky, rozebírali auta a sdíleli vášeň pro techniku. „To první auto, ve kterém nás vozil, nemělo sedadla. Byly tam jen takové stoličky…“ vzpomínal jeden z hercových kolegů.
Nešťastná jízda
Právě láska k autům se mu stala osudnou. V roce 1987 se projížděl po nově otevřeném Prístavném mostě v Bratislavě, nedal přednost a havaroval. Po čtyřech dnech v nemocnici, 4. září 1987, zemřel. „Jako bývalý kuřák a diabetik měl problémy se srdcem, prodělal i infarkt. Zranění samo o sobě nebylo tak vážné – se zdravým srdcem by se z něj dostal,“ uvedl jeho syn Michal.
Od hokeje k divadlu
Herectví přitom nebylo jeho první volbou. Původně snil o kariéře hokejového brankáře a dokonce nastoupil ke třem utkáním za reprezentaci. Aktivně hrával i stolní tenis. Nakonec však zvítězilo divadlo – od roku 1938 byl členem Slovenské národní divadlo. Na filmovém plátně debutoval ve snímku Neporažená armáda, objevil se v Jánošíkovi, v seriálu Bakaláři i v dodnes reprízované komedii Dovolená s Andělem.
Tři dny za mřížemi
Málokdo ví, že se představitel dobráckých postav během války sám ocitl ve vězení. „Detaily neznám. Táta jen říkal, že ho fašisti na tři dny zavřeli. Scházeli se s lidmi, kteří s režimem nesouhlasili – a o patro výš sídlilo německé komando,“ vzpomínal syn Michal. Osud Františka Dibarbory tak zůstává připomínkou toho, že za úsměvy filmových postav se často skrývají příběhy plné bolesti, odvahy i tichého hrdinství.