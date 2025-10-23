23. 10. Teodor
Menzel ho oslovoval Vašíčku a víc desek prodal jen Gott. Idol dívčích srdcí slaví 82 let

Václav Neckář
Václav NeckářFoto: CTK
Václav Neckář
Václav NeckářFoto: CTK
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jeho plakáty zdobily pokojíčky mnoha dívek i žen. Zpěvák a herec Václav Neckář, který se proslavil hity jako Lékořice nebo Stín katedrál, slaví 82. narozeniny. Kdo další v té době na pódiu zazářil?

Václav Neckář ve čtvrtek 23. října oslaví 82. narozeniny. Pěveckou kariéru začínal společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou jako člen pěvecké skupiny Golden Kids. Následně se vydal na sólovou dráhu a kromě popových hitů Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo Lékořice, má v repertoáru i řadu balad. Neodolatelný byl i jako herec, v Ostře sledovaných vlacích mu bylo 22 let, dva roky nato následovala Šíleně smutná princezna a o rok později Skřivánci na niti.

Věděli jste, že ho Jiří Menzel celý život oslovoval Vašíčku a místo pozdravu mu vlepil jemný pohlavek? Podívejte se do galerie.

Golden Kids

Synovec herce Eduarda Dubského a bratr muzikanta Jana Neckáře začínal pěveckou kariéru společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou jako člen pěvecké skupiny Golden Kids. Golden Kids vznikly 1. listopadu 1968, hráli jsme 15 měsíců a pak spadla klec. Přišel totální zákaz a normalizace, řekl v pořadu Hovory na Českém rozhlase Neckář.

Golden Kids, 1969
Foto: Joost Evers / Anefo (Nationaal Archief) via Wikimedia Commons
