Václav Neckář ve čtvrtek 23. října oslaví 82. narozeniny. Pěveckou kariéru začínal společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou jako člen pěvecké skupiny Golden Kids. Následně se vydal na sólovou dráhu a kromě popových hitů Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo Lékořice, má v repertoáru i řadu balad. Neodolatelný byl i jako herec, v Ostře sledovaných vlacích mu bylo 22 let, dva roky nato následovala Šíleně smutná princezna a o rok později Skřivánci na niti.
Věděli jste, že ho Jiří Menzel celý život oslovoval Vašíčku a místo pozdravu mu vlepil jemný pohlavek? Podívejte se do galerie.